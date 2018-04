Gimnasia sufrió un duro cachetazo a la ilusión

La bronca de todos a la salida del estadio "23 de Agosto" tuvo un justificativo. Aldosivi de Mar del Plata, que en Jujuy recuperó el liderazgo de la B Nacional en solitario, se llevó los tres puntos no porque hizo los méritos suficientes. Sino porque Gimnasia se equivocó dos veces en el arranque del complemento y lo pagó caro.

Era un partido "ganable", de acuerdo a lo sucedido en la primera etapa. Es que a los dos minutos, Salces desbordó por izquierda, miró y tiró un centro bajo que Frezzotti, de zurda, conectó a la carrera. Golazo.

A partir de allí, el equipo de Martín Astudillo manejó la pelota y los tiempos. Borró a su rival del campo. Es más, hasta se llevó aplausos reiterados por el buen trato de balón. Un tiro libre de Auzqui, un disparo de Tesuri que sacó sobre la línea Brum y otra llegada de Prichoda esuvieron cerca de aumentar, pero no se pudo.

El "tiburón" estaba perdido. No podía dar dos pases seguidos y la única variante para atacar eran los centros para los puntas. Todo predecible.

Eso sí, el hecho de no haber definido la historia en este período siempre deja la incertidumbre de saber qué pasará después del descanso.

Y el peor de los escenarios se presentó a los dos minutos de reanudado el juego. La robó Somoza, la guapeó Telechea y el recién ingresado Chávez clavó el empate. La defensa local se equivocó en conjunto. Pero la cosa no quedó ahí. Un rato más tarde, un pelotazo cruzado dejó solo a "Tony" Medina, quien definió con jerarquía.

Fueron dos baldazos de agua helada. Encima, vía contragolpe, Aldosivi pudo liquidar el trámite, pero falló en la estocada.

Gimnasia fue al frente con más amor que fútbol, pero fue "Deportivo Centro".

La expulsión de Krupsky luego del golpear arteramente a Salces desde atrás -el volante se retiró en ambulancia y permanecerá internado en observación hasta hoy- derivó en que hubiera más espacios.

El ingresado Virreyra estuvo cerca del empate, al igual que un cabezazo del incansable Frezzotti que dio en el palo, tras la intervención del golero de Moyano. Sin embargo, el destino estaba marcado.

El "lobo" cayó en su casa, algo que no pasaba desde octubre del año pasado. Pero lo más preocupante es que de los últimos nueve puntos en disputa apenas sumó uno, siendo clave recuperarse ya para clasificar al Reducido.

"Errores puntuales”

Los semblantes del técnico y los jugadores del “lobo” al finalizar el partido ante el “tiburón” no fueron los más felices. Una lógica situación después de la derrota 2 a 1 en un partido clave en el que Gimnasia y Esgrima otra vez no pudo sumar de a tres.

En ese contexto, Martín Astudillo, entrenador del elenco jujeño, habló con la prensa en conferencia y dio su visión de lo que ocurrío en la tarde de ayer en el estadio “23 de Agosto”.

“Maki Salces es la preocupación principal. Apenas terminemos la conferencia iré a verlo como está”, mencionó Astudillo. Es el golpe que sufrió el futbolista de Gimnasia promediando el segundo tiempo preocupó a todos en el reducto “albiceleste”. El volante se recupera en un nosocomio de esta capital donde pasó la noche en observación.

Yendo a lo estrictamente futbolístico, el DT mendocino expresó: “Perdimos un partido increíble que en el primer tiempo lo teníamos controlado, ellos no habían creado situaciones ni llegado al arco nuestro”. A lo que agregó: “Después en el segundo tiempo con errores puntuales más que todo nos pasan a ganar”.

“Nos apresuramos al ir a buscar con muchos pelotazos y ellos se cerrar bien atrás”, manifestó el “Pulpo” en una clara muestra de lo desesperada y poco ordenada que fue la reacción del equipo jujeño viéndose abajo en el marcador.

“Ellos en tres situaciones convirtieron dos goles. Nosotros tuvimos varias situaciones pero no pudimos concretar”, fue otra apreciación de Martín Astudillo sobre el encuentro de ayer válido por la fecha 22 de la B Nacional. Por último, el técnico “albiceleste” sostuvo: “Sabemos que esta derrota es dura, pero que no hemos sido menos ante un rival que venía puntero hasta antes de esta fecha”.

Gimnasia, por lo expuesto por el entrenador, tiene la fuerza necesaria para revertir esta situación adversa luego de una derrota que pegó fuerte en el plantel dada la trascedencia del partido, con la firme intención de no bajarse de la pelea por subir a la Superliga.(Diego Suarez)

Reconocimiento

Al finalizar el primer tiempo, en el descanso, hubo un merecido reconocimiento para alrededor de 30 excombatientes jujeños de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron el caluroso aplauso de los simpatizantes apostados en los cuatro costados del “23 de Agosto”.

En pleno acto se escuchó a la gente cantar: “Y ya lo ve y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, algo que sonó con muchísima euforia en distintos reductos del fútbol argentino rindiéndo homenajes a los veteranos presentes en el círculo central y a todos aquellos que perdieron la vida en la injusta guerra que se libró en 1982.

Los excombatientes se mostraron emocionados por el reconocimiento impulsado ayer por la dirigencia de Gimnasia y Esgrima.