Familias palpaleñas perdieron todo a causa del temporal y necesitan ayuda

Rene Flores,vecino del barrio Antártida de la ciudad de Palpalá, relató a El Tribuno de Jujuy que tras temporal de anoche perdio todo. Su vivienda quedó bajo al igual que sus muebles y artefactos electronicos.

Según comentó, el agua ingresó alrededor de las 4 de la madrugada y arraso con todo. "Me despertaron los perros y no me dio tiempo de salvar nada", explicó acongojado.