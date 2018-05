Mel Gibson regresa como director

El actor, director y productor estadounidense Mel Gibson dirigirá un nuevo drama bélico ambientado en la II Guerra Mundial titulado "Destroyer", acerca de un barco de la Armada americana que pasó a la historia al resistir un ataque de pilotos suicidas japoneses durante la batalla de Okinawa, en abril de 1945.

El próximo trabajo de Gibson, quien hace dos años había rodado la también bélica "Hasta el último hombre", se basa en el libro "Hell From the Heavens: The Epic Story of the USS Laffey and World War II's Greatest Kamikaze Attack", de John Wukovits, informa hoy la prensa de Hollywood.

La adaptación del libro estuvo a cargo de Rosalind Ross, y hará foco en la fama de "insumergible" que se ganó el navío luego del ataque de los kamikazes (pilotos suicidas) japoneses.