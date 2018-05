Confirman las causas de la muerte de Avicii

El sitio TMZ, especializado en el mundo del espectáculo realizó una publicación en la que confirmó las presuntas causas de la muerte del joven músico sueco Tim Berling, conocido mundialmente como Avicii.

La estrella de música electrónica y productor musical de solo 28 años habría atentado contra su vida el pasado 20 de abril, según confirmó la publicación norteamericana.

La familia del DJ, que había decidido el retiro de la música, en su primer comentario público tras el fallecimiento del músico escribió en un comunicado: "Realmente [Avicii] luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz ". La declaración sugería la idea de que se quitó la vida.

Berling se había retirado de la música en marzo de 2016, para centrarse su recuperación, pero las cosas no fueron mucho mejor para el joven sueco. Las informaciones hablaban de complicaciones tras una operación de apendicitis, a lo que posteriormente se le sumó una pancreatitis aguda debido al consumo de alcohol que le llevó a ser hospitalizado.

Nacido en Estocolmo el 18 de septiembre de 1989, el DJ empezó a publicar su propio material con apenas 19 años, piezas de house que obtuvieron cierta repercusión internacional y que empezaron a darle a conocer entre el público y sobre todo entre los DJ's de electrónica comercial de aquellos momentos, muchos de los cuales colaboraron con él puntualmente. Pero no fue hasta 2011 cuando llegó su primer gran bombazo internacional con Levels. Era conocido por sus éxitos internacionales, entre los que también estaban Wake Me Up y Hey Brother.