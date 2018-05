Gremialistas jujeños rechazan proyecto de reforma laboral

Como ya se anticipaba, el Gobierno envió Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca generar un reforma laboral, que incluye tres ejes: el blanqueo, las pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud.

Sin embargo, un capítulo secundario ganó el foco de la opinión pública por cuanto plantea la modificación del cálculo de las indemnizaciones, tema que generó fuertes repercusiones en diciembre último y que frenó su avance en aquel tiempo por la falta de acuerdo con el Partido Justicialista y principalmente, con la CGT.

Lo noticia generó numerosas repercusiones en el arco sindical nacional, quienes advirtieron que rechazarán la reforma laboral si incluye cambios en indemnizaciones.

En Jujuy la postura parece un tanto más contundente y es que de acuerdo a conversaciones que mantuvo este matutino con diferentes dirigentes sindicales, la mayoría rechaza rotundamente la iniciativa por cuanto consideran que la misma "va en contra de los trabajadores".

"No podemos estar favoreciendo en estas políticas a los empleadores en detrimento de lo que implica el salario o el cese de la actividad de un compañero. Creo que son aspectos absolutamente negativos", enfatizó Luis Cabana, referente de Upcn seccional Jujuy, quien mencionó que si bien desde la entidad madre (CGT) expresaron que analizarán en profundidad el documento antes de marcar una posición al respecto, "desde ya que nuestra postura es rechazar cualquier modificación a la Ley de Contrato de Trabajo y de Régimen de Indemnización en el caso de despido para los trabajadores tanto públicos como privados".

Mencionó que por el momento no conoce con exactitud los pros y contras del proyecto, aunque destacó que el tema de las indemnizaciones es que mayor rechazo provoca, ya que "plantea comisiones ventajosas para el empleador como la creación de una especie de Fondo Compensador donde el trabajador tiene que aportar para el futuro despido, haciendo previsible un despido de un aporte de su salario para luego cobrarlo como marco de una indemnización".

Cabana aseguró que el Ejecutivo nacional "con el pretexto de generar mayores fuentes laborales, lo que está buscando es reducir el costo laboral para el empleador", esto implicaría aumentar una tendencia que se hace más evidente en el país que es "la multiplicación de contratos por tres meses y posterior despido".

"Esto implicaría darle una herramienta a los empleadores de mayores facilidades de explotación al trabajador, dentro de un marco en que las indemnizaciones no le van a permitir a los trabajadores tener un reconocimiento acorde a lo que establecen las leyes respecto a posibilidades de despido", apuntó el también diputado provincial, al tiempo que mencionó que el 10 de mayo se reunirá el Consejo Directivo Nacional de Upcn para evaluar los ejes del proyecto, de manera que "podamos fijar una posición definitiva".

Por su parte, Susana Ustárez, titular de Apoc, manifestó que se trata de un debate que recién se inicia, aunque "por supuesto que nuestra postura es ir en contra de todo lo que sean afectaciones de los derechos de los trabajadores".

Sobre el cambio en el cálculo de las indemnizaciones, sostuvo que la medida no provocaría grandes implicancias en los trabajadores estatales por cuanto actualmente aquellos que son despedidos, "no reciben ningún tipo de indemnización".

No obstante, advirtió, podría afectar e incluso aumentar la precarización laboral. "Los despidos que se dan en el sector público generalmente se hacen sobre gente que tiene un cierto grado de precariedad, estamos hablando de contratos o de reemplazos. Esto va a permitir que haya más despidos porque se inventan cada vez más formas no laborales para vincular a la gente, se los toma como pasantes, como contratados, como cooperativistas y otras figuras no laborables que no les da derechos y después se los prescinden como si fueran ni siquiera empleados privados porque no hay indemnización", acotó.

En ese orden Yolanda Canchi destacó que desde el sector de la sanidad rechazan el proyecto porque "viene a empeorar la situación de los trabajadores. Esto es sólo un mecanismo más para que la patronal pueda despedir a los compañeros porque no van a tener costos".

"Sin dudas esto apunta a que los trabajadores pierdan sus ingresos y un antecedente negativo que tenemos es el de la reforma previsional que el Gobierno aseguraba que era para mejorar la condición de los jubilados pero sólo empeoró su situación", apuntó la titular de Atsa Jujuy. Finalmente, Freddy Berdeja, secretario general del gremio de los judiciales, remarcó que la iniciativa se enmarca en la "flexibilización laboral que pretende el Gobierno nacional", cuyo objetivo es "abaratar costos a los grandes grupos económicos para quienes gobierna".

"Una vez más el Gobierno ha demostrado sobre su firme intención de avanzar sobre los derechos de los trabajadores, a ir sobre las cámaras laborales en el orden nacional, a cuestionar a quienes defienden a los trabajadores y hoy termina bajando las indemnizaciones", apuntó.

Sindicatos debatirán el proyecto

Los sindicalistas coincidieron en resaltar que hasta el momento, no cuentan con un análisis exhaustivo del documento enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso, por lo que anunciaron que próximamente definirán los pasos a seguir.

“Creo que es un proceso que si bien está avanzado, aún le faltan precisiones. Hay muchas cosas que son más notables los perjuicios para el sector privado que para el trabajador público, pero tenemos todavía un camino de conocer más en profundidad el proyecto”, sostuvo Ustárez, quien comentó que desde el Frente Amplio Gremial se encuentran preparando reuniones con especialistas en la materia, con el objetivo de conocer en detalle los cambios que generaría la reforma y a partir de ahí, definir acciones al respecto.

Por su parte, Berdeja destacó que desde la CTA Jujuy aguardarán las disposiciones que se determinen a nivel nacional.

OPINIONES

Pedro Belizán - Luz y Fuerza

Las medidas que viene lanzando la Casa Rosada siempre tienen algún componente en contra de los trabajadores. Hay que evitar que se les sigan quitando derechos. Un cambio en el cálculo de la indemnización haría más fáciles los despidos.

Freddy Berdeja - CTA

Este plan de reforma va absolutamente en desmedro de la clase trabajadora, de los derechos que nos ha costado mucho tiempo lograrlos, inclusive personas han muerto para que podamos disfrutarlos. Pero que lamentablemente hoy este Gobierno pretende cercenarlos una vez más y dejarnos sin derechos.

Yolanda Canchi - Atsa

Para este Gobierno la idea claramente es que el trabajo es un costo y como tal, debe reducirse. Las políticas siempre están vistas desde un ámbito totalmente empresarial. No hay un contenido humano o una valoración de nada, es un modelo que ve al trabajo como eso, no como una fuente de estabilidad para los trabajadores.

Susana Ustárez - Apoc

La reforma laboral apunta definitivamente a no dar estabilidad. Es, supuestamente, liberar el mercado de trabajo de manera que es como que el empleado trabaja mientras quiere el patrón y el día que eso termina, termina. Es el sueño de todos los patrones, despedir sin ninguna consecuencia.

Luis Cabana - Upcn

Este Gobierno nacional ha aplicado todas las leyes a favor de los grupos de poder y en detrimento del salario de los trabajadores que cada vez más se están viendo reducidos, se están viendo deprimidos por todas las circunstancias que tienen que afrontar, como los impuestazos, tarifazos y la creciente inflación.