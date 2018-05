Jujeña por adopción diserta en México

Daniela Orquera, licenciada en Trabajo Social e integrante de la Fundación "Madres de la esperanza", se encuentra en la ciudad de Mérida en Yucatán, México, representando a la Argentina en la 5º Cumbre Mundial de Trabajo Social. Orquera se abocó, desde la facultad, a trabajar con la comunidad en la búsqueda de nuevas alternativas para alejar a personas del consumo de sustancias. Tras recibirse regresó a Libertador General San Martín, ciudad que la adoptó puesto que nació en Tucumán, para fomentar la creación de la Fundación "Madres de la esperanza" en esta ciudad.

Por sus trabajos fue seleccionada, más precisamente por su proyecto de búsqueda en los casos ocultos, es decir que no esperó a que llegue la demanda sino fueron, por las esquinas de los barrios, en busca de las situaciones de consumo por parte de los jóvenes, enfocándose en la persona que consume y no en la sustancia, "nosotros no recuperamos a nadie, son ellos los que logran su recuperación fortaleciendo su autoestima", afirmó.

Sobre el viaje informó que fueron dos los proyectos seleccionados en la Argentina, la acompañó su colega Cristian Arcuri Pinedo, de Buenos Aires, agregando que "aparte de la disertación tendremos la posibilidad, con mi colega argentino, de mostrar toda la parte cultural, llevamos nuestro himno nacional interpretado, con algunos arreglos musicales, por ledesmenses".

Mencionó que el proyecto fue evaluado por un comité, en lo que respecta al currículum y la propuesta, y que su aprobación le brindó la posibilidad de acceder a una beca para asistir a la mencionada cumbre.

Al momento de agradecer mencionó a Dios, a su familia, a la hermana Tina y el padre Cacho por el apoyo brindado desde el inicio en los trabajos sociales que lleva adelante junto a la Fundación "Madres de la Esperanza", también agradeció el apoyo de la empresa Ledesma y del intendente Oscar Jayat.

""Es la profesión en la que me he formado, es un crecimiento profesional pero sobre todo personal al poder compartir con colegas, y otras disciplinas, de otros países donde se presentarán temas de gran importancia teniéndose en cuenta que el lema de esta nueva edición es Liderazgo y Gestión en el Cambio en el Siglo XXI".

Destacó que la propuesta que presentó, está entre los ejes de proyectos sociales y emprendimientos en lo que es el trabajo social, "es una mirada diferente porque los trabajadores sociales tenemos muchos ámbitos de abordaje pero también aportar desde el voluntariado, de avanzar con voluntarios corporativos, de emprendimientos de otros espacios laborales, la propuesta se llama Animarte que es un proyecto social y emprendimientos en el abordaje del consumo problemático de sustancias psicoactivas, es decir que está enfocado en la temática que me he formado, el cual lo venimos trabajando desde hace mucho, con telexperiencia, de la creación de organizaciones sociales, tal es el caso de la Fundación "Madres de la Esperanza" que contó con un equipo técnico, algunos profesionales acompañaron la tarea y nosotros, que iniciamos la carrera de Trabajo Social, éramos estudiantes, pero igual decidimos afrontar el desafío de crear la organización. Los evaluadores de la Cumbre vieron esta posibilidad de un abordaje diferente en lo que es la temática del consumo, es decir, cómo a través de organizaciones sociales se puede aportar a esta problemática", concluyó.