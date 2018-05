Acto de la CGT, la izquierda y las organizaciones sociales

La CGT, organizaciones sociales y partidos de izquierda conmemoraron ayer el Día del Trabajador con distintas actividades y coincidieron en rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y la suba de tarifas.

En acto oficial de la CGT comenzó antes de las 18 y estuvo encabezado por el integrante del triunvirato Héctor Daer, junto a la expresidente de Brasil Dilma Rousseff y al exmandatario nacional Eduardo Duhalde, en la sede de la central obrera en Azopardo al 800.

Daer rechazó la reforma laboral que impulsa el gobierno y respaldo al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

"No solo somos solidarios, sino que venimos a comprometernos en acompañar el proceso para que el compañero Lula sea liberado y no sea proscripto en las elecciones que seguramente va a ganar en la república hermana de Brasil. No tenemos duda, ninguno de los argentinos, que tu destitución (la de Rousseff) tuvo que ver con los cambios posteriores", expresó el dirigente cegetista.

Cuestionó también los proyectos de reforma laboral y sostuvo: "En estos días nos desayunamos con un proyecto que quiere volver a bajar las indemnizaciones y otro que quiere hacer desaparecer las indemnizaciones, como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina".

"Hoy se cierran las Pymes porque no se pueden pagar ni la luz ni el gas", se quejó Daer.

Más temprano, los partidos que componen el Frente de Izquierda (FIT) realizaron su acto por el Día del Trabajador en Plaza de Mayo, donde cuestionaron las políticas del gobierno, convocaron a la "unidad de la clase obrera" y rechazaron la idea de un "frente único" opositor de cara a 2019. En varios discursos, los dirigentes más representativos del sector descartaron la idea del "frente único 2019".