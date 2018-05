"Antes de adquirir un Pitbull se debe conocer acerca de su crianza"

¿Cuáles son las principales característica de los Pitbulls y cuánto hay de cierto en que son animales agresivos? Es una raza muy discriminada por la mala tenencia y la cruza indiscriminada que se hace del animal. Es una raza muy temperamental, son muy celosos, pero el amor que te dan es único, son perros muy fieles, lo sé porque hace años que crío esta raza, pero son mascotas que necesitan dedicación porque si no les dedicas el tiempo que ellos necesitan puede ser peligroso. Lamentablemente muchas personas compran un cachorro de pitbull y cuando cumple un año, lo tienen olvidado en el fondo de la casa, o atados, o los hacen cruzar constantemente; son todas prácticas con las que estamos en contra.

¿Cómo se debe criar a un Pitbull? ¿Cualquiera puede hacerlo?

Quien vaya a criar a un Pitbull tiene que tener un carácter fuerte, ser dominante, porque de por sí son animales muy dominantes, y el dueño debe serlo más aún. Muchas veces se comete el error de tratarlos como bebés, hacerlos subir a la cama, mimarlos demasiado, lo cual no es bueno porque el animal entiende que está por encima del amo. Me ha tocado adiestrar a perros de parejas que lo han malcriado y a la hora de tener un hijo y quedar en segundo lugar, el animal se vuelve intolerante porque de por sí son muy celosos. Los Pitbulls son perros que demandan mucha actividad física y si no se les dedica el tiempo necesario el perro acumula estrés y ahí es cuando empiezan los problemas. Lamentablemente muchas familias adquieren este tipo de perros porque buscan un perro guardián, que les cuide la casa, y es lo peor que pueden hacer porque estos no son perros de guarda, para eso existen razas como el Doberman o el Ovejero Alemán, el Pitbull es un perro pensado para el arreo y para el combate, pese a que hoy en día nosotros repudiamos ese tipo de actividades. Es por eso que para eliminar toda la energía que ellos tienen, lo ideal es volcarla en el deporte, porque es la única forma de tener un perro estable; mínimo requieren de dos horas de paseo, que incluya juegos, por eso es importante que antes de adquirir un Pitbull la gente se instruya y sepa sobre estas demandas.

¿Y un perro que fue malcriado, se puede rehabilitar?

Sí, sí se puede. Hay quienes creen que no, pero tengo varios casos en que lo hemos logrado. Incluso mucha gente busca a través de las redes sociales ayuda de adiestradores especializados en el manejo de Pitbulls y es difícil conseguir porque incluso los mismos adiestradores discriminan la raza. En esto también hay que tener en cuenta no solo el carácter del perro sino además su genética, es importante conocer el árbol genealógico del perro porque son animales que heredan el 100% del carácter de los padres y si se hacen cruzas entre padres agresivos sin ningún tipo de control, pueden haber inconvenientes a futuro. Tener un Pitbull es como tener una 9 milímetros, uno tiene que saber lo que tiene en sus manos y cómo manejarlo.

¿Se puede criar esta raza como mascota de una familia, convivir con niños y evitar situaciones de agresividad?

Sí, todo depende de la crianza que le dé uno, como sucede con cualquier otro perro. La gente asocia solo a los Pitbulls con perros agresivos pero hay muchos callejeros que son mordedores. Son perros que están sueltos y tienen dueños irresponsables, que atacan tanto a las personas como a otros perros, pero a ellos nadie les reclama nada. Igualmente a la hora de comprar un cachorro de Pitbull siempre recomendamos buscar un perro estable, que tenga buena genética, que se estudie el árbol genealógico del perro que compran, por lo menos de dos generaciones atrás para saber si hubo algún problema en los padres o los abuelos del perro.

¿Considera que debería haber un registro de este tipo de mascotas y que se regule su tenencia?

Sí, de hecho nosotros queremos impulsar un proyecto para que en la provincia haya una tenencia responsable y que por ejemplo se deba tener un permiso para vender este tipo de animales, porque hoy cualquiera los vende sin tener conocimiento acerca de la raza, la gente los adquiere y no sabe lo que compra, y después vienen los problemas.

¿La gente que esté interesada en la raza donde los puede contactar?

Nos pueden encontrar en Facebook "Jujuy Pit Deporte". Ahí nos pueden escribir y dejar sus mensajes. Nosotros trabajamos por la raza y nos encargamos de difundir sus cualidades y las formas correctas de su crianza. No explotamos a los perros, no los maltratamos, por el contrario repudiamos ese tipo de actos, ellos hacen deporte y les gusta hacerlo.