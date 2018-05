Las chicas dan puntapié al certamen "Por la Vida"

Se terminó la espera y esta noche desde las 20 en el estadio "La Tablada" se pondrá en marcha el Torneo de Fútbol Femenino propiciado por la Liga Jujeña denominado "Por la Vida".

Entonces el escenario de avenida Córdoba será el epicentro a partir de las 20, posterior al acto inaugural, donde jugarán Los Perales y Deportivo Luján (el equipo "gaucho" no presenta reserva) que estará controlado por Pablo Rivero. Y luego a las 22 se enfrentarán Atlético Cuyaya y Sportivo Palermo (el "bandeño" no presenta reserva) que contará con el arbitraje de Víctor Condo.

Mientras que mañana en el estadio "Plinio Zabala" a las 20 se medirán las reservas y a las 21.15 las primeras de Talleres vs. Islas Malvinas donde le juez será Edgar Segovia.

En tanto que el domingo en la cancha de "Pacha Fútbol", barrio Villa San Martín ingresando por el Puente Belgrano, la jornada será intensa y arrancará a partir de las 9 las reservas y 11.15 las primeras de San Pablo vs. Atlético Gorriti (árbitro Alejandro Mena); a las 13 las reservas y 14.30 las primeras Asociación La Viña vs. Deportivo Alberdi (árbitro José Abán); a las 16 las reservas y a las 17.15 las primeras de Atlético Palpalá vs. Alto Juniors (Emmanuel Meruvia) y a las 18.30 las reservas y a las 19.45 las primeras de San Francisco vs. General Belgrano (Augusto Cardozo). Vale aclarar que el encuentro entre Universitario vs Zapla se postergó para el próximo viernes 16 del corriente en "La Tablada" debido a que las "académicas" están participando en Buenos Aires de un torneo nacional compartiendo grupo junto a los representativos de La Pampa y UBA. El referí en esa jornada será Víctor Terán. Es importante mencionar que las chicas de la Unju son las vigentes bicampeonas de la Liga Jujeña y también ganador en dos oportunidades a nivel Regional.

Recordando que libre quedarán las chicas del Club Atlético El Chingo.

Vale aclarar que no será un certamen más sino que lo relevante es que tras un consenso entre los delegados de los clubes participantes el certamen se desarrollará de manera federada (18 jugadoras) y con inclusión en algunos clubes de la división reserva que servirá para darle mayor rodaje a las chicas que recién se están iniciando en la actividad oficial. Lo lamentable de todo esto es que finalmente Deportivo El Cruce no participará del torneo por cuestiones particulares.

Mañana se disputarán 4 partidos del Anual "Hugo Antonio Manzur"

Con 4 encuentros comenzará mañana el despliegue de la 4§ fecha del Anual de la Liga Jujeña de Fútbol denominado "Hugo Antonio Manzur" que tiene como líder a Atlético Cuyaya con 7 unidades.

Los partidos vespertinos tendrán idéntico horario, desde las 16.15.

En el "Emilio Fabrizzi" lo harán Altos Hornos Zapla vs. Asociación Atlética La Viña donde dirigirá Víctor Terán; en el "Fausto Tejerina" Universitario 23 de Agosto vs Los Perales donde arbitrará Luis López; en "La Tablada" General Belgrano vs. Deportivo El Cruce que estará controlado por Víctor Ochoa y en "Líbero Bravo" Alto Juniors vs. Gimnasia que tendrá como juez a Rodrigo Rivero.

Del mismo modo la instancia proseguirá el domingo en "La Tablada" cuando a las 11.15 Ciudad de Nieva se mida con Atlético Gorriti bajo el control de Augusto Cardozo. Por la tarde a las 16.15 en "La Tablada" jueguen Deportivo Luján contra Sportivo Palermo (árbitro Víctor Condo). Asimismo en el "Emilio Fabrizzi" a las 16.15 Atlético Palpalá recibirá a Atlético Cuyaya (árbitro Marcelo Meriles) y en el "Plinio Zabala" a las 18 Atlético Talleres se cruzará con General Lavalle (árbitro Cristian Montenegro). Libre Alberdi.