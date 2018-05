Mario Rojas fue condecorado por Bolívar de La Paz

El jujeño Mario "el doctor" Rojas volvió a La Paz donde fue condecorado por Bolívar en ocasión del festejo por los 93 años de vida del tradicional club boliviano.

Mario Rojas vestía la camiseta albiceleste de Gimnasia y Esgrima de Jujuy cuando en 1966 lo vendieron al Bolívar de La Paz

En la oportunidad también fueron reconocidos los exjugadores Julio Baldivieso, César Silva, Marcos Ferrufino y el ex-DT Wilfredo Camacho.

Además, la dirigencia de Bolívar aprovechó la ocasión para presentar la maqueta del nuevo estadio con capacidad para 32 mil espectadores que se construirá en la zona de Tembladerani.

Luego de la premiación, ante la prensa de Bolivia, el jujeño Mario Rojas comenzó diciendo: "Volver a La Paz y a Bolívar en particular el corazón me late más de tanta emoción contenida".

Luego agregó: "La Paz es más que mi casa. Quedé impresionado de ver qué grande está ahora la ciudad. Las edificaciones que hay en El Alto son increíbles, no era así cuando yo jugaba en el club".

Cabe recordar que Mario Rojas llegó al Bolívar en 1966 procedente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, junto a Raúl Álvarez y Gerardo Villarreal.

Dado el buen rendimiento que tuvieron, aconsejaron a los dirigentes que contrataran a René Domingo Taritolay y Valenzuela que también se sumaron a sus filas. El grupo humano se consolidó en forma homogénea y formaron una tanda de buenos jugadores que no tardaron en cosechar campeonatos para el delirio de sus hinchas.

Es así que ganaron el certamen de la Asociación y luego el Nacional clasificatorio para jugar la Copa Libertadores.

Por ese certamen enfrentaron a Independiente de Santa Fe e Independiente Medellín. En La Paz recibieron a los mismos equipos y enfrentaron también a River y Racing que tenía jugadores como Perfumo, Rambert, Chabay, Ruli y Cárdenas.

En 1971 Rojas jugó contra el Santos de Brasil perdiendo 4-0, le tocó marcar a Pelé sobre quien dijo: "Era un señor en la cancha y una gran persona, todos me preguntan si era mejor que Maradona y yo respondo que eran épocas distintas. Pelé era más técnico y la tocaba de primera, en cambio Maradona usaba más la personal".

Sobre qué significó Bolívar en su vida, sostuvo: "Lo más grande, cuando yo llegué vi un ejemplo de institución deportiva y de compañerismo entre los jugadores y los dirigentes. En Bolívar se educaba a los jugadores y se tenía que respetar las normas que te daban. Creo que esa fue la clave para conseguir objetivos. Bolívar es lo mejor que me pasó en mi carrera como futbolista, le tengo un cariño enorme a la "academia'".

Con la "tricolor"

Mario Rojas se naturalizó boliviano y jugó en la Selección de ese país. Sobre ello, referenció: "Me convocaron para las Eliminatorias de 1969 cuando enfrentamos a Perú y Argentina. Estuvimos a un paso de ir al Mundial. Me cobraron un penal en contra en "La Bombonera". En 1975 jugué la Copa América en Oruro frente a Chile y Paraguay. Hermosos recuerdos de la Selección".

También le preguntaron quién le puso el sobrenombre de "doctor Rojas"

Dijo: "No lo sé, pero los hinchas, dirigentes y todos me decían "doctor" Rojas en todos lados. Javier Ortuño me decía que ese sobrenombre fue por la forma que paraba la pelota y salía dribleando a los rivales y tocando desde atrás. Yo paraba el balón con el pecho y salía desde el fondo, tocando con los compañeros, la gente gritaba "olé, ole, olé'".

Luego con Municipal jugó la Copa Libertadores de 1973, también lo hizo en Olympic y San José de Oruro.

Por último sostuvo que cuando le llamaron de Bolívar para el reconocimiento, "No lo podía creer, pensé que era una broma, pero era verdad. A la hinchada de mi Bolívar quiero decirle que los extraño mucho, por todos esos momentos inolvidables que pasé. Nunca me arrepentiré de haber venido".