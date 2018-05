Bolsones económicos se están ofertando en las panaderías

Las panaderías cuentan con un canasto donde depositan bolsas con un kilo de pan que están disponibles para aquellas personas que realmente lo necesitan. Los clientes pueden levantarlas y llevárselas a sus casas, aquellos que puedan dejar 15 pesos lo pueden hacer. Hoy un kilo de pan fresco cuesta entre 60 o 70 pesos.

La bolsa de harina en diciembre costaba 300 pesos, hoy cuesta $650. De 20 bolsas que usaban panaderías, ahora pasaron a 13

"Hay muchas cosas que uno hace por la gente - expresó el panadero López- y tampoco sirve, porque levantan las bolsas personas que las ves bajar de un tremenda moto o auto, y eso da bronca. El bolsón queda a voluntad, conozco la necesidad de la gente, pero los pícaros no faltan".

Algunas panaderías también cuentan con bolsones económicos, cuyos precios son expuestos en pizarras. Ofrecen un bolsón económico de 2 bollos por 30 pesos.

López recordó que hace no mas de diez días aumentó el pan. "No podemos andar aumentando el precio, puede ser un gran problema. También hay que tener en cuenta que panaderías no cumplen con los gastos fijos, los aportes a los empleados. Entonces tenemos panaderías que son desleales, ellos tienen unos costos muy diferentes y menores a los nuestros", agregó.

Las masas finas, facturas u otras panificaciones pasaron a ser "un gusto que no todos se pueden dar", hoy una factura cuesta 10 pesos. "Si una familia lleva unas cuantas facturas, también lleva mignon y son 100 pesos diarios y multiplicado por 30 días son 3 mil pesos al mes. La gente en Jujuy trabaja en la administración pública la mayor parte, y esos sueldos no pasan los 18 mil pesos y es complicado", relató.

El malestar en el sector es de gran preocupación. Para finalizar López dijo: "esto no va a parar hasta fin de año, es mentira que será un receso de dos meses y que van a tratar de recuperar... esto es una payasada, van incrementar las cosas en exceso".