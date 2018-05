62 personas muertas por siniestros viales en 2018

En los primeros meses del año en curso la cifra aumentó casi un diez por ciento respecto al mismo período de 2017. Datos oficiales brindados por el Observatorio Vial no incluye los meses de diciembre de 2016 ni 2017

En Jujuy, de acuerdo a datos oficiales el 78 por ciento de los accidentes o siniestros viales son protagonizados por conductores de automóviles en un 45 por ciento y motociclistas en un 38.

En los primeros cuatro meses y once días que han transcurrido del 2018 la cifra de víctimas fatales ya asciende a 62 personas, de ellas 27 circulaban en motocicletas.

Con relación al año pasado, en el que el promedio mensual fue de 13 muertes por mes, se ha producido un aumento de casi un diez por ciento para los meses de 2018, ya que el promedio de 14,18 mensual, desde el primer día de enero hasta el 10 de mayo, tomando cifras oficiales y de El Tribuno de Jujuy.

Trilogía de siniestros

SINIESTROS VIALES 2018. DATOS OFICIALES DEL OBSERVATORIO VIAL DE JUJUY

Se acuerdo al informe del Observatorio Vial Provincial los siniestros viales tienen tres elementos siendo el principal el factor humano con un 90%, el factor vehicular y el factor vial o ambiental el 5% cada uno.

Entre los principales factores humano menciona el consumo de bebidas alcohólicas a momento de conducir, el exceso de velocidad, no utilizar los cinturones de seguridad, circular con menores de diez años en los asientos delanteros.

En lo referente a los motociclistas solo el 34 % lo hace con el casco reglamentario y solo un 24% del acompañante, estás son cifras realmente preocupantes.

Se observa además, que el 56% de los hechos se producen en horario diurno, y de los hechos que se produjeron en horario nocturno, el 45% tiene lugar los días viernes, sábados y domingos.

La mayoría de los involucrados son de sexo masculino, y tienen entre 18 a 34 años.

27 motociclistas fallecidos



ALARMANTE. 143 MUERTOS EN HECHOS REGISTRADOS ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE 2017

En los primeros cuatro meses del año de las 62 víctimas fatales 27 corresponden a personas que viajaban en moto por distintas rutas y calles de la provincia de Jujuy.

De acuerdo al propio registro de El Tribuno de Jujuy, en el mes de enero fueron siete los motociclistas que perdieron la vida.

En el mes de febrero cinco y en el mes de marzo la cifra ascendió a nueve, para cerrar el mes de abril con seis.

La mayor cantidad de siniestros viales ocurrieron en los departamentos de San Pedro de Jujuy y Palpalá registrándose solo dos en el norte.

368 muertos

En los últimos 28 meses, en la provincia de Jujuy 368 personas perdieron la vida como consecuencia de haber sido protagonistas de accidentes o siniestros viales en distintos puntos del territorio.

El registro se inicia el 1 de enero al 30 de noviembre de 2016. Siempre de acuerdo a los datos proporcionados por el Observatorio Vial de Jujuy, 163 personas perdieron la vida en distintas rutas o calles jujeñas.

En el mismo período de 2017 la cifra oficial informada por las autoridades indican que son 143 las víctimas fatales, con una disminución del 13 por ciento.

En los primeros cuatro meses del año en curso ya se registraron 62 decesos en distintas rutas, datos obtenidos de las distintas coberturas realizadas por periodistas de El Tribuno de Jujuy.

La información oficial proporcionada y reflejada en la infografía enviada por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad brinda un registro de 41 personas que perdieron la vida en los tres primeros meses.

En el mes de abril fueron 16 y en lo que va del mes de mayo ya son 4 los muertos.

Es sumamente llamativo que el informe proporcionado no incluya los meses de diciembre de 2016 ni 2017, razón por la cual de esos meses no se cuentan con datos oficiales, ya que no fueron proporcionados por el Observatorio Vial, que permanentemente retacea datos o informes de hechos públicos.