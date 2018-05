Boletos a la Copa Jujuy

La Liga Puneña hará disputar un petit certamen Clasificatorio por eliminación directa con el objetivo de definir cinco plazas a la Copa Jujuy.

En la Copa Jujuy participarán ocho clubes de la Liga Puneña, en tanto Racing de Ojo de Agua lo hará en la Segunda Fase

El miércoles y previo sorteo se enfrentarán los ganadores. De esos partidos surgirán cuatro equipos, más uno que se elegirá por mérito deportivo.

Estos cinco equipos se sumarán a los clubes que sumaron mayor puntaje en la temporada 2017: Santa Clara, General Lavalle y Atlético Argentino. Los ocho equipos en total representarán a la Liga Puneña en la Copa Jujuy, cuya disputa comenzará el 23 del corriente mes.

A esta novedosa definición se arribó en un acuerdo de los delegados de dicha Liga que hicieron un "parate" en el torneo Anual.

Teniendo en cuenta que durante la segunda quincena del mes en curso comenzará la disputa de la Copa Jujuy en la que participarán 46 combinados de la provincia, en representación de las ligas Puneña, Jujeña, Departamental, Ramal y Regional.

La entidad madre del fútbol local pone primera a tan significativo certamen, que se enmarca en la adhesión al septuagésimo quinto aniversario de la entidad quiaqueña.

Para que todo sea equitativo donde los clubes interesados tengan la oportunidad de definir su participación dentro del rectángulo de juego se programaron los siguientes partidos con eliminación directa.

Mañana: a las 13: Atlético Inter vs. Defensores del Norte; a las 14.30: Concepción El Cóndor vs. Deportivo Alberdi; a las 15.45: Santa Catalina vs Fútbol Club Cusi Cusi; a las 17: Sportivo San Salvador vs. Deportivo Cangrejillos.

El domingo:

A las 13: Unión Educadores vs. Sportivo Gardelitos; a las 14.30: Sportivo Libertad vs. San José de Pumahuasi; a las 15.45: Central Norte Argentino vs. Deportivo Estibadores; a las 17: Residentes de San Francisco vs. Gimnasia y Tiro de Yav.i

Cabe destacar que en la primera parte de la Copa Jujuy participán 40 equipos, divididos en ocho por cada una de las cinco Ligas de la provincia. Las recaudaciones quedarán en su totalidad para los equipos locales, los gastos de arbitraje estarán a cargo de los municipios y los adicionales de seguridad los absorberá el Gobierno provincial.

Estas medidas para abaratar los costos de la organización y darles una importante colaboración a los clubes de jujeños, dependiendo de ellos que generen buena convocatoria

Divisiones inferiores

La tercera y cuarta categoría no tendrán "parate" y continuarán disputando el torneo Anual 2018.

Mañana desde las 10, en Sanidad 1: Gimnasia y Tiro de Yavi vs. Sportivo Libertad.

En Sanidad 2: San José de Barrios vs. Club San Salvador.

El domingo desde las 10, en Sanidad 1: Defensores del Norte vs Santa Catalina.

En Sanidad 2: Atlético Argentino vs. San Salvador; Atlético Argentino vs. San Salvador. En Sanidad 1 desde 15: San Cayetano vs. Gardelitos.

La nueva competencia

Entre los puntos salientes de la primera edición de la Copa Jujuy, se rescata que participarán 46 equipos que deberán presentar en sus Ligas de origen una lista de buena fe de 40 jugadores, hasta 72 horas antes al inicio de la Copa.

El certamen se iniciará el 23 del corriente, en diferentes fases.

En la Fase Preliminar (Primera y Segunda Etapa) se enfrentarán a dos partidos (ida y vuelta) de 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos de cada uno. No habrá alargue y en caso de empate, se definirá por penales de acuerdo a la reglamentación vigente. Comenzará como visitante el equipo mejor posicionado en la temporada 2017.

En la Etapa Final (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fase) inician su participación los clubes "Federados", se jugarán a un solo partido de 90 minutos, dividido en dos tiempos de 45 minutos cada uno.

En cada una de las Ligas participantes se generó gran expectativa por la disputa de esta Copa dado que es la primera vez que se realiza y todos los equipos apuntan al mejor papel.