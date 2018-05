Polémica por la "foto hot" de una diputada con la camiseta de Messi

La diputada de Chubut, Cecilia Torres Otarola, decidió sacarse una foto de espaldas con una camiseta de la selección argentina con el nombre de Lionel Messi. La publicación recibió una serie de críticas, motivo por el cual la mujer hizo un descargo. "Un simple culo tapa toda la lucha, las leyes que logré, las que se aprobaron en apenas dos años de gestión", arremetió en un extenso texto.

Todo comenzó cuando en su perfil de la red social Instagram (@chechutorresotarola), la funcionaria publicó la imagen. A las pocas horas, los medios de su provincia replicaron la foto, y comenzó a recibir todo tipo de comentarios.



"Bien, veamos... un simple culo en primer plano durante días.... Claramente, como prueba sí es que cabía duda, estamos en el horno. Lo estamos sin duda. Poco mi importa, la reacción de aquellos que me agredieron con, 'Ya sé porque llegó' o, 'cien gramos de cerebro'... poco, muy poco... Acá la única realidad existente es, que soy laburadora, que estoy con la gente, interfiero en la problemática de nuestra provincia", comenzó en su descargo publicado, esta vez, en Facebook.

"A veces, soy obsesiva y densa. Me gano, todos los días de muy buena fe, las broncas de mis colegas por ser justa y guerrera. Esto nadie puede desmentirlo y, aunque pueda sonar ego, es lo que hay... Sin embargo, un simple culo tapa toda la lucha. Tapa, las leyes que logré, las que se aprobaron en apenas dos años de gestión 40 proyectos en 2.016, 46 periodo 2.017, 13 en lo que va del este 2.018, sin mencionados los compartidos con otros legisladores, las mañanas visitando vecinos, los eventos sin padrino, las mujeres que salen de los golpes, la defensa de mi pueblo", agregó Torres Otarola.

En ese marco, prosiguió: "Todo este trabajo, del que no me quejo claramente, se borra de un codazo ante la foto de un simple culo. Opaca mi lucha y, lo que es peor, mucho peor, hace sombra y hasta acalla, a una provincia en llamas. Tapa sin descaro, a ministros que insultan, a los que se llevaron toda la plata de la Provincia, a estafadores, a un pueblo con hambre... etc".

"Quizás, resulte que esta fotito sin importancia alguna, no haya sido un acto de una Mujer/ Diputada sin cerebro, a lo mejor quise demostrar lo que se viene. Tal vez, quién sabe, por ahí resulte que en mi cerebro tenga mucho más de lo que, algunos quieren que tenga y, haya sido una demostración de lo que se viene. Y,... lo que se viene para mí es, un Mundial donde los problemas de esta Provincia no van a ser visibles, donde aquellos que están haciendo las cosas mal, van a aprovechar para terminar lo que empezaron", argumentó la legisladora.

Y concluyó: "No olvidemos, que cuando un pueblo mira para otro lado, cuando todos festejamos por una Argentina Campeona, algunos trabajan duro en las sombras y, cuando termina la fiesta lo que queda es, angustia y desolación. Reflexionemos Queridos Compatriotas, solo es eso lo que tenemos que hacer... entender que no es época de que nos desvíen la mirada. Tenemos que ser obsesivos y cuidadosos. No puede haber distracción alguna porque, van a seguir en lo que estaban".