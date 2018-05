Se viene una nueva "Hot Sale", y advierten tomar recaudos para evitar estafas

Ante posibles casos de infecciones de celulares con programas maliciosos, robos de datos bancarios y estafas como el "cuento del tío" durante la campaña de venta online con descuentos Hot Sale, que se desarrollará del 14 al 16 de mayo, especialistas aconsejan tomar recaudos.

"Los cibercriminales se aprovechan del interés de las personas por los descuentos que se ofrecen para engañarlos e infectar sus computadoras y dispositivos móviles", advirtió Santiago Pontiroli, analista de seguridad en la empresa de ciberseguridad rusa Kaspersky.

Entre las técnicas más utilizadas por los delincuentes se encuentran los "ataques de phishing", en los que se simula la estética de un sitio web de compraventa conocida con ofertas más tentadoras para que la posible víctima ingrese su tarjeta de crédito.

También se detectaron casos del tradicional "cuento del tío" en los que se promete un producto y las personas hacen el pago pero no reciben nada.

Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan verificar la legitimidad del sitio web al realizar los pagos online.

"Esto incluye conexiones 'https' (que se pueden ver al inicio de la barra de direcciones) y un nombre de dominio que pertenezca a la organización a la que se está pagando", destacó Pontiroli.

"No haga clic en enlaces extraños, principalmente los recibidos de desconocidos, ni en enlaces sospechosos enviados por amigos vía redes sociales o correo electrónico", agregó.

La razón es porque estos links, continuó, "pueden ser maliciosos, creados para descargar malware en el dispositivo o para dirigirlo a páginas de phishing que recopilan datos del usuario".

Además, recomiendan utilizar una sola tarjeta de crédito para todas las compras online y monitorear las transacciones con el banco.

Si bien este tipo de fechas son de particular atención, los casos de phishing se suceden durante todo el año.

Según reveló Kaspersky, durante 2017 se detectaron más de 246 millones de intentos de personas tentadas por visitar diferentes tipos de páginas con phishing, mientras que más del 53% de ellos se correspondieron con sitios web relacionados con finanzas.