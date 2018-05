"El Episcopado apuesta fuerte a espacio de diálogo"

-¿Esta visita a Jujuy marca algunas indicaciones que estén haciendo desde la Comisión Episcopal de Comunicación Social a nivel nacional? Yo respondí a una iniciativa de la Iglesia de Jujuy de hacer su Primera Jornada Diocesana de Comunicación. Creo que sí hay una gran comunión que se está dando en la Iglesia de Argentina de fortalecimiento de los equipos diocesanos de comunicación, de aggionarnamiento de los canales de comunicación. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo desde hace años entre los comunicadores, creo que responde a eso y se les ha ocurrido invitarme para brindar una charla.

-La convocatoria es amplia no sólo para los comunicadores católicos... Sí, a mí la invitación que me hicieron es para que haga un aporte acerca de la comunicación desde la comunión. Está claro que nuestra experiencia, nuestro desarrollo comuncional se da desde la Iglesia y necesariamente vamos a estar teñidos de este espíritu evangelizador pero sé que la convocatoria es abierta no es solamente a comunciadores de la Iglesia o diocesanos así que puede venir gente de afuera.

- Se habla mucho de la grieta y a veces hace que los propios comunicadores se enfrenten unos con otros, ¿La Iglesia propone una alternativa? Todos somos parte de esta sociedad, de esta cultura, de esta historia, de este tiempo y la grieta, las grietas -por ahí ahora este último tiempo hay unas particulares-, las sufrimos y las padecemos todos pero sí es cierto que nosotros tenemos que trabajar en el diálogo. Yo en eso sí me atrevo a decir que el Episcopado Argentino está haciendo una apuesta fuerte a un espacio de diálogo, de escucha, de apertura, no hay una voluntad de profundizar la grieta, lo que pasa es que en ciertos temas hay una militancia agresiva para defender ciertas ideas, claramente ésta no es una postura nuestra ni la será nunca pero es parte del mundo que vivimos.

-Hay algunos temas complicados como el actual de la despenalización del aborto ¿la Iglesia cómo comunica su postura en este debate? Mirá, por ejemplo estamos de acuerdo al diálogo, estamos de acuerdo al debate pero también estamos muy firmes en las ideas que hemos tenido siempre y que tendremos siempre porque estamos convencidos de algo que va mucho más allá de la fe religiosa que tiene que ver, en este caso concreto del aborto, con un derecho natural que es el derecho a la vida más allá del pensamiento y de la religión que se exprese. Y en esto como Iglesia sí hay una opción comunicacional: vas a ver los mensajes, las imágenes, los afiches que estamos usando, nuestro acento claramente está puesto en la vida... y toda vida.

Más allá, todavía hay una campaña que vas a ver por distintos lados que habla de "cuidamos las dos vidas", "salvemos las dos vidas" que es cierto estamos en esa postura pero aún más allá de las dos vidas, porque queremos trabajar más allá del tema del aborto, es decir la vida en todo sentido, en toda dimensión, eso implica: desde la Justicia, desde el techo, desde el trabajo, desde la pobreza, entra mucho y ésta es la línea de trabajo que viene llevando adelante el Episcopado Argentino.

-¿Tratar el tema de la familia también amerita que comunicacionalmente la Iglesia tenga una estrategia? Sí, claro. Históricamente y siempre estos son temas medulares para la Iglesia y en un mundo donde los distintos pensamientos nos van poniendo distintas ideas, aún sobre cosas tan básicas como la familia. Cuando hoy yo digo "familia" no todos pensamos lo mismo, no todos llegamos a las mismas conclusiones. Así que también en esto nuestra educación, la formación de los fieles cristianos, católicos claramente pone el acento en el cuidado de la familia y en la protección de la familia que es la base de la sociedad.

- En los medios parece que las noticias sobre la solidaridad y los valores pierden espacio... Sí, yo creo que hay temas que se imponen políticamente y bueno, a veces nos van marcando una agenda que en definitiva no deja de ser la agenda de los políticos pero nosotros tenemos que trascender eso porque nuestro mensaje va mucho más allá de las agendas que nos marquen que sin duda estamos condicionados pero es que somos parte de esta sociedad.

La Diócesis de Gregorio de Laferrere (en La Matanza) es grande, pobre y con pocos sacerdotes y en el 2014 prácticamente estaba “cerrada” hacia adentro y afuera. Con ese contexto adverso monseñor Gabriel Barba armó “un equipo de jóvenes” y llevó adelante una estrategia comunicacional.

Esa exitosa experiencia, que en la actualidad incluye el uso de WhatsApp y un dron junto a la más tradicional folletería, sin duda motivó que a fines del año pasado fuera elegido por sus pares como presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social.

El relato ameno de cómo fue creciendo la tarea para lograr “tener una identidad diocesana y de sentirse parte” fue compartido en la tarde de ayer con los comunicadores y estudiantes jujeños que se dieron cita en la I Jornada Diocesana de Comunicadores.

La actividad se enmarca en los 30 años de la FM “Santa María” del Obispado de Jujuy.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del obispo anfitrión Daniel Fernández quien destacó la “excelente relación” que tienen con los medios de la provincia.

Asimismo resaltó la creación de una Comisión Pastoral de la Comunicación que preside el padre Germán Maccagno y los vínculos profundos con la Universidad Católica de Santiago del Estero.

También hubo una disertación del delegado rectoral de la Ucse, Marcelo Brunet.



Nació el 24 de abril de 1964 en Morón (Buenos Aires). Realizó sus estudios primarios en el Colegio Pío IX, de los padres salesianos y los secundarios en el Colegio San José, de los Hermanos Maristas. En 1984 ingresó en el seminario San José de Morón. En el 2000 se licenció en Derecho Canónico en la UCA, efectuó los cursos del doctorado. Es profesor de Derecho Canónico I en la Facultad de Teología de la UCA. El 12 de agosto de 1989 recibió la ordenación sacerdotal. Fue vicario parroquial de San Judas Tadeo y de San Francisco de Paula; en 1995 fue nombrado párroco de Cristo del Perdón y es actual obispo de Gregorio de Laferrere.