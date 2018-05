"El problema del amor es que hay demasiado narcisismo"

Es la analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, directora del Instituto Oscar Masotta (IOM). Dictó en Jujuy el Seminario clínico2018 “La transferencia, el amor en la vida de los sexos y en la experiencia analítica”. Habló de la violencia que ejerce el hombre a la mujer y viceversa, y la transferencia.

¿En qué consistió la presentación del seminario y la conferencia “La guerra entre los sexos”?

-Hablé de la guerra entre los sexos porque lo que asistimos no es solamente al tema de la violencia del hombre en relación a las mujeres sino la violencia de las mujeres en relación a los hombres. Justamente esta dimensión de la violencia se pone en juego cuando el amor decae. Es decir que el amor es lo que permite aminorar toda esta cuestión de violencia y agresividad que aparece entre los sexos, y que también da lugar a un auge cada vez más creciente de la homosexualidad femenina y masculina, es decir qué pasa en la relación entre un hombre y una mujer. Por un lado el tema de la violencia del hombre en relación a la mujer que lo podemos pensar no como la mayoría que lo ubica en un tipo de régimen patriarcal. Es que tiene que ver con un tipo de decadencia del padre y donde el hombre violento quiere expresar su virilidad a partir de la agresividad porque ya no tiene autoridad; es decir que el hombre machista es el hombre impotente. Un hombre que se ubica como quien tiene autoridad no expresa de ninguna manera esa autoridad bajo la forma de la violencia. Esto lo plantea muy bien (Cohier) cuando dice “cuando hay violencia es porque ya no hay autoridad”.

¿Es decir que no se habla de igualdad sino de autoridad en la relación?

-Claro, el amor siempre es una vacuna, hace que los componentes agresivos no tengan el lugar que tienen ahora. También podemos ver la violencia de las mujeres a los hombres cuando niegan la sexualidad masculina, y cuando no aceptan por ejemplo que un hombre diga un piropo. Se llega a ese extremo donde confunden la conquista amorosa con el abuso. Es decir una cosa es el abuso y otra es la que son realmente víctimas, y otra son esas actrices que se sienten acosadas por cualquier tipo de insinuación y creo que esto desmerece lo que es realmente una víctima de una violación, de un abuso, una injusticia y todas aparecen como víctima.

¿Usted considera que hay una exacerbación en todo esto?

-Exactamente, y donde se minimiza y se tapa lo que son los excluidos, las víctimas, los niños abusados, los excluidos del sistema capitalista y demás. Entonces también creo que también esa es una forma de violencia frente a la sexualidad masculina donde al hombre le gusta aun poco importunar, conquistar, sin que eso sea un abuso. Y la violencia del hombre en relación a la mujer tiene que ver con el machismo y aparece cuando un hombre no tiene autoridad. Eso tratamos en la conferencia y luego estamos tratando la transferencia que tiene que ver con el amor, es decir no hay análisis sin transferencia y no hay transferencia sin amor.

¿En qué consiste este concepto de transferencia?¿Se transfieren sentimientos?

-La transferencia analítica tiene que ver con creer que el otro puede ayudarme a develar una verdad. Siempre amamos aquél que creemos que tiene una verdad sobre nosotros, donde hay un aspecto nuestro que está en él. En realidad amamos no solamente en relación al analista sino el amor que se da, es decir que el amor supone un cierto quiebre del narcisismo. Y creo que el problema del amor en la actualidad es justamente que hay demasiado narcisismo en cierto sentido, o un tipo de narcisismo contrario al amor. Mientras que la creencia de que el otro pueda revelar algo sobre nosotros es un poco la base del amor, tiene que ver con lo que Lacan dice “amamos a quien suponemos saber”. Este es un momento en donde las personas son muy increyentes y desengañadas.

¿Por eso tal vez la fragilidad de las relaciones, el narcisismo, esta falta de compromiso…?

-Tal cual y ponen en jaque al p sicoanálisis, el amor cada vez dura menos, o son efímeros. Y las personas, las parejas heterosexuales, las personas solas, gays, todos quieren tener un hijo porque parece que asegura como una persistencia frente a esta época de amores frágiles e inconsistentes. Recomiendo mi nuevo libro de Paidos, se llama “El cuerpo pornográfico, adicciones y marcas” donde trabajo los temas de los tatuajes y también a la pornografía, que e s contraria al amor.

¿Cómo aborda eso de la pornografía?

-Hemos notado que los pacientes jóvenes adictos a la pornografía luego tienen dificultades en las relaciones amorosas, entonces lo trato acá como un tema puntual.

¿Esto es porque no tiene que ver con un vínculo sino sólo es espectador?

-Exactamente y porque en la pornografía ofrece una visión codificada del acto sexual que no tiene que ver con la realidad. Son todas potentes mujeres que tienen una cantidad de orgasmos, hombres que tienen penes increíbles, hay toda una mecánica que no tiene que ver con la realidad, por eso decía Flaubert que los libros obscenos son malos porque no son reales.