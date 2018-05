37 mil jujeños se inmunizaron por la gripe

En lo que va del año 37 mil jujeños se vacunaron contra la gripe, lo que significa que un porcentaje importante de la población ya se inmunizó para prevenir esta enfermedad propia de las temporadas frías.

La campaña antigripal se ha iniciado hace un mes y como todos los años, las vacunas son distribuidas en los vacunatorios y hospitales de la provincia.

El objetivo fundamental es reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas o muertes producidas por el virus de la influenza.

Del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud de la Provincia, Roxana Fatum le dijo a nuestro diario que la vacunación antigripal se debe hacer en todas las personas con factores de riesgo, anualmente.

Entre ellas se encuentran las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, los niños entre los 6 a 24 meses de edad, las personas adultas mayores desde los 65 años en adelante y personas entre 2 y 64 años deben vacunarse de manera anual para prevenir la gripe.

En cuanto al avance de vacunación en los diferentes grupos de riesgo, hasta la semana del 6 del corriente, fue de un 30 % alcanzado por la mayoría de los grupos de riego, salvo las mujeres embarazadas que cerró en un 28%.

Es así que los agentes sanitarios se encargan de buscar a las madres embarazadas de diversos barrios para que se realicen la vacuna y también lo hacen en los centros de salud.

Cabe destacar que la vacuna antigripal protegerá durante 1 año a la persona que realice la inmunización.

Medidas de prevención

Las medidas de higiene son esenciales para reducir el riesgo de transmisión humana del virus durante el periodo epidémico.

En esta línea, la Organización Mundial de la Salud señaló que la mejor medida aislada para prevenir la gripe estacional es vacunarse cada año.

Además de los buenos hábitos de higiene, como cubrirse la boca al toser y lavarse las manos, pueden ayudar a detener la propagación de los microbios.

Otras de las recomendaciones que da la OMS es que desde el inicio de los síntomas, el paciente debe lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz, que son las puertas de entrada al virus.

Tratar de no acercarse demasiado a una persona infectada para evitar el contagio ya sea a través del estornudo o tos.

Virus de la gripe

Hay tres tipos de virus de la gripe, denominados A, B y C. Los virus de la gripe humana de los tipos A y B causan las epidemias estacionales.

Los virus de la gripe A se dividen en subtipos, según las proteínas de la superficie.

Actualmente, los subtipos circulantes son los virus de la gripe A(H1N1) y A(H3N2), con un predominio del subtipo A(H3) en Canadá, México y los Estados Unidos.

Los virus de la gripe de tipo B no se dividen en subtipos, pero pueden clasificarse en diferentes cepas.

Las infecciones por el virus de la gripe de tipo C causan enfermedad respiratoria y se piensa que no producen epidemias. Los virus de la gripe cambian constantemente, de manera que no es raro que aparezcan nuevas cepas víricas cada año.

La aparición de un virus de la gripe nuevo y muy diferente (“virus novedoso”) puede causar una pandemia de gripe.