Penitenciarios custodiarán a los detenidos en comisarías

Luego de que en siete días se fugaran cinco presos de las seccionales de los barrios Mariano Moreno y El Chingo de nuestra ciudad, el ministro de Seguridad Ekel Meyer ordenó que efectivos del Servicio Penitenciario custodien cinco seccionales, donde hay personas detenidas que pertenecen al Departamento Judicial.

La situación es realmente alarmante y para evitar otras fugas, se decidió afectar a efectivos del Servicio Penitenciario para que ocupen el cargo de "cuarteleros" y custodiar a las personas que están privadas de su libertad, condenados y en algunos casos con prisión preventiva.

La medida que de momento es para ver como funciona, abarcará a cinco seccionales de nuestra ciudad, según se supo "las más pobladas y peligrosas", como así también las celdas de la Dirección General de Investigaciones en el barrio Chijra.

Sobre este problema surgen dos puntos que deben resolverse de forma urgente. Uno de ellos tiene que ver con la superpoblación carcelaria que existe en la provincia y desde hace mucho tiempo no está resuelto.

El otro punto no es otra cosa más que la consecuencia del conflicto carcelario y la Justicia jujeña no tiene más remedio que alojar a los nuevos condenados en celdas de seccionales, lugares que no reúnen las mínimas condiciones para que tantas personas permanezcan allí.

Es sabido que las personas que son detenidas por averiguación de antecedentes o en estado de ebriedad, tienen que convivir entre 24 y 48 horas con malvivientes, en algunos casos condenados por abuso, homicidio y robo, lo hacen en condiciones de hacinamiento casi extremas.

Con esta nueva medida, un efectivo del Servicio penitenciario desde hoy ayudará al "cuartelero" policial a custodiar a los presos.

Se entregó el último prófugo

Gabriel Castillo, uno de los jóvenes que se fugó de la Seccional 61§ del barrio El Chingo, se entregó ayer ante el fiscal Aldo Lozano y fue trasladado al Penal del barrio Gorriti.

El 3 de mayo se fugaron tres presos de la Seccional 30§ y el jueves 2 de la Seccional 61§. Todos recapturados.