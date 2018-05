Volver al FMI trae recuerdo de muy malas experiencia

"La gente está atemorizada, y no se trata de ser alarmistas ni pesimistas, pero la vuelta al Fondo Monetario Internacional nos trae a los argentinos recuerdos de muy malas experiencias", dijo Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista de Jujuy.

El diputado provincial, consultado por la prensa, agregó que "sinceramente todos deseamos que haya éxito en esta apresurada gestión ante el FMI para obtener un crédito del tipo "Stand by" por 30 mil millones de dólares o más. Si de eso depende la tranquilidad y la evolución de la economía del país, y un respiro para la gente, sería positivo, pero lo que el Gobierno no explica es cómo evitaremos las consecuencias de quedar dependientes del Fondo, los ajustes que exigirá, el monitoreo permanente de la economía nacional, y sus consecuencias en la vida política y social de la Argentina".

"Cuando desde el peronismo nos oponemos a este salto al vacío, el presidente y sus funcionarios nos dicen demagogos, y hasta golpistas. Pero solamente le estamos marcando que el país está compuesto no sólo por el mercado, sino por personas de carne y hueso, que son las que sufren las consecuencias de las imprevisiones y los errores. Y ahí entra la otra preocupación", dijo el titular del PJ jujeño: "No hemos escuchado los argentinos ninguna autocrítica de parte del Gobierno. Le echan la culpa a la herencia, podemos aceptar que quieran corregir políticas pasadas, y también culpan al supuesto "populismo" de la oposición. ¿Y ellos, no se adjudican ningún error? ¿Estarán realmente convencidos que hicieron todo absolutamente bien? Llevan dos años y medio gobernando, sin cumplir el 90 por ciento de las promesas, y demostrando que no había un plan económico sólido y coherente, y el plan B fue caer en el FMI", agregó el legislador provincial justicialista.

"Durante el tiempo que lleva gobernando el macrismo, el peronismo acompañó, con actitud crítica, pero acompañó siempre. Hace horas nomás -recordó Rivarola- como ejemplo, ayudamos a aprobar dos proyectos pedidos por el oficialismo como la Reforma del Mercado de Capitales y la Ley de Defensa de la Competencia, pero hay cosas como esta vuelta al FMI con la que tenemos nuestras reservas. Las exigencias de siempre fueron paralizar la obra pública, que es la que con su efecto multiplicador mueve a la economía, congelar sueldos y jubilaciones y achicar el gasto social. No creo que hoy el FMI haya modificado sus condiciones para ofrecer un salvataje. Por eso los temores. Y no lo digo solamente yo, lo dice el conjunto de la oposición, los gobernadores peronistas marcan sus reservas y se siente en la calle, un desaliento frente al futuro incierto".

Finalmente el presidente del PJ jujeño subrayó: "reitero, no es pesimismo, es realizar una lectura de las experiencias ya vividas, y pensar en que no deberíamos volver a tropezar con la misma piedra".