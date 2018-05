Empresarios descartaron "rebrote inflacionario" por el aumento del dólar

Empresarios ratificaron hoy su apoyo al presidente Mauricio Macri y consideraron que "es un momento para parar la pelota y poner calma", a la vez que señalaron que "todo el mundo va a ser cauto" y evitará remarcar precios ante suba del dólar porque "no van a tener los consumidores para esos valores".

"Estamos en un momento de expectativa, pero hay una responsabilidad general. Son momentos delicados, pero creo que entre todos tenemos que parar la pelota y entender que se puede afrontar la situación", sostuvo el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos.

En diálogo con Radio Mitre, el dirigente del sector empresario señaló que notó durante la reunión que mantuvieron el pasado viernes con el jefe de Estado en Olivos lo notaron "muy bien, muy entero".

"Lo único que uno puede hacer en esta situación es pedir apoyo del Fondo Monetario antes y no esperar al final, como pasó en otras etapas. Apoyamos al Presidente y creemos que se están tomando las medidas correctas. La Argentina tiene buena imagen en el mundo, porque está haciendo lo que tenía que hacer", añadió.

Consultado sobre si habrá un rebrote inflacionario ante la volatilidad de la cotización del dólar, Campo indicó que el líder del PRO les pidió "responsabilidad" con respecto a los precios y descartó que haya un remarque general en los valores de los productos.

"Estamos en una situación del mercado interno en la que los empresarios y comerciantes tienen que vender, así que todo el mundo va a ser cauto, aunque puede haber alguna conducta individual diferente. A nadie le conviene subir los precios, porque no van a tener los consumidores para esos valores", manifestó.

Por su parte, el CEO de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi, afirmó que el acceso a una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional "le va a dar crecimiento sostenido a la Argentina", al tiempo que minimizó el costo político que pudiera afectar al Gobierno al decidir esta medida: "Hay muchas cosas más piantavotos que el FMI".

"Estoy de acuerdo con recurrir al Fondo. Es un auditor más, y me parece muy bien tener un auditor de calidad. Vamos al FMI previendo posibles problemas internacionales", finalizó el italiano.