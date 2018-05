“Yo soy Simón”: en búsqueda de la identidad

Dentro de las opciones cinematográficas de esta semana en nuestra ciudad se destaca el filme “Yo soy Simón”, una comedia para adolescente que desde lo formal no se escapa de los clichés del género pero que sobresale porque acertadamente incorpora un protagonista gay con sus conflictos y angustias.

Simón es un chico de 17 años con una familia amorosa y amigos que lo aprecian parece tener todo lo que necesita pero su existencia idílica se ve opacada por un secreto que oculta: es gay y no sabe cómo blanquear su situación sin ser objeto de burlas o rechazo. Alguien descubre su “secreto” comienza ser chantajeado su vida toma otro rumbo y deberá luchar para aceptar su propia identidad.

La propuesta fílmica, es una adaptación del bestseller de Becky Albertalli titulado “Simon vs the Homo Sapiens” publicado en 2015 y pertenece a un subgénero cinematográfico conocido como “coming- of –age” que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista.

La peculiaridad de esta producción tiene que ver con que es una de las primeras de Hollywood que naturaliza de una manera franca, honesta y sin golpes bajos la historia de un adolescente que quiere revelar su homosexualidad dejando de lado las culpas y los prejuicios.

Inevitablemente “Yo soy Simón” recuerda a John Huges, el rey de las películas para adolescente que en los años `80, quien nos regaló propuestas inolvidables como “El club de los cinco” o “La chica de rosa” y cuyo espíritu flota en este filme dirigido por Greg Berlanti.

Así, la cinta que cuenta con un gran trabajo del joven actor Nick Robinson (“Jurasssic World”, “La quinta ola”), es una opción atractiva que entretiene, emociona y además con su mensaje de tolerancia lleva a reflexionar sobre temas relacionados con el uso de las redes sociales y el bullying.