Fuerte critica de la Embajada Rusa: advierten que transmite un mensaje “retrógrado” y “estigmatizante”

Tras la difusión de la publicidad de TyC Sports sobre el Mundial de Rusia, que finalmente fue levantada, se siguen multiplicando los repudios al comercial. La embajada de Rusia, la Fundación Huésped y la Selección de Fútbol Gay de Argentina salieron a criticar lo que consideraron un mensaje “retrógrado” y “estigmatizante”.

Tal fue la repercusión del spot, que la Embajada de Rusia en Argentina le envió una carta a TyC en respuesta.

"Me permito expresarle mi profunda sorpresa y repudio por dicha producción de dudosa calidady el confuso mensaje que transmite, así como el uso no autorizado de la imagen del Presidente de la Federación de Rusia (Vladimir Puntin) con fines comerciales", dice el texto dirigido al director de Programación del canal, Pedro Freire.

"Quisiera formularle mi esperanza de que la mencionada publicidad no volverá al aire y que 'TyC Sports' se abstendrá de aquí en adelante de similares 'experimentos'", agrega a modo de ultimátum la carta que lleva la firma del embajador Victor Koronelli.

Más pronunciamientos

Ezequiel Testantini, jugador de la selección argentina de fútbol gay, se refirió al polémico spot y sostuvo que todo el equipo lo vio como "retrógrado" ya que "plantea a la homosexualidad como una enfermedad contagiosa".

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Testantini aseguró:”Nos llegó la propaganda de TyC Sports al grupo de whatsapp y al principio no nos causó nada, después entendimos el mensaje que deja. Repudiamos totalmente la propaganda”.

Respecto al planteo de la publicidad, el jugador de fútbol sostuvo que "hace falta un trabajo de concientización de la sociedad, nosotros representamos al colectivo LGBT en el deporte y venimos de ser campeones del mundo".

Repudio de la Fundación Huésped

La Fundación Huèsped también hizo conocer su postura sobre los aspectos que le parecieron "problemáticos y estigmatizantes" del comercial.

"La publicidad comienza reconociendo que en Rusia no se admiten las manifestaciones de amor entre hombres. Una observación que no es desacertada, pero que tampoco resulta precisa. En Rusia la población LGBT es perseguida y criminalizada. De hecho, en Chechenia las personas gay son privadas de su libertad y torturadas.

El spot sigue. “Venimos de un lugar donde es común ver llorar a un hombre por otro hombre”. Y claro, es común porque llorar es común a todas las personas. Por eso resulta inapropiado. Porque, al aclararlo, supone que “los hombres no lloran”. A partir de ahí, comienza la enumeración de supuestas formas de sexualidad entre hombres: arrodillarse frente a otros, revolcarse en el pasto, “romperse todo por otros hombres”, acompañadas de imágenes que lejos están de representar la multiplicidad de posibilidades de demostración de afecto que puede tener un hombre hacia otro hombre y no hacen más que reproducir estereotipos. Porque los hombres también se abrazan, se acarician, se besan, se dan la mano, se casan, forman familias. Los hombres que aman a otros hombres no sólo se “rompen todo por otros hombres”.

Llegamos al final y el comercial concluye: “Señor Putín, si para usted el amor entre hombres es una enfermedad, nosotros estamos muy enfermos. ¿Y sabe qué? Es contagioso”. Lo que debía ser un chiste no lo fue. Que hoy tengamos la capacidad de comprender que las orientaciones sexuales corresponden a los deseos de cada persona y no a trastornos psicológicos, enfermedades o amoralidades es una de las principales conquistas de la comunidad LGBT. Retomar viejos conceptos, olvidados y refutados, pone en peligro tantos años de lucha.

Por último, como espectadores, pensemos sobre lo siguiente: si vimos este spot y no lo cuestionamos, quizás sea porque nunca nos mostraron algo diferente. También es nuestro derecho reclamar por un contenido que nos represente y no refuerce estereotipos de género que limitan los modos de sentir y actuar de todas las personas. De los errores, voluntarios o involuntarios, se aprende. Aprendamos y entendamos que con las palabras y las imágenes construimos realidad. Seamos concientes de qué realidad queremos construir".