Un hombre cayó al “canal de la muerte” en Perico

Un hombre de 27 años murió luego de caer al conocido “canal de la muerte” en ciudad Perico. La victima identificada por la policía como Héctor René Cardozo con domicilio en Villa Soldati en la provincia de Buenas Aires.

El hecho ocurrió ayer pasadas las 19 en cercanías al Complejo Suetra en el acceso a la ciudad tabacalera.

Personal de la seccional 21° de esa ciudad al enterarse del episodio acudió al lugar y trabajaron de manera conjunta con los bomberos, quienes encontraron el cuerpo de Cardozo dos kilómetros más abajo.

Muchos son los reclamos de vecinos que piden que el canal de riego sea tapado o clausurado debido a la cantidad de vidas humanas y de animales que se perdieron en ese lugar.

El cuerpo del joven fue depositado en la morgue del hospital Artuzo Zabala y luego fue trasladado hacia la morgue judicial de Alto Comedero.

Cabe recordar que es la segunda muerte en ese lugar en menos de un mes. Se trata de una zona sumamente peligrosa ya que no cuenta con las medidas de seguridad correspondientes y los puentes o pasarelas son muy precarios debido a que en algunos casos no poseen barandas. El lugar es conocido como “canal de la muerte” ya que todo ser vivo que cayó en sus aguas no logro salir con vida y se trata de un canal de riego que atraviesa la zona del valle de Los Pericos.

Otro hecho

La noche del 1 de mayo mientras la mayoría festejaba el día del trabajador una mujer de 42 años luego de una violenta discusión con su pareja fue arrojada al “canal de la muerte” y murió ahogada.

Según algunos testigos la pareja se encontraba discutiendo en el lugar y un hombre de 35 años quien actualmente se encuentra detenido arrojo a su pareja a estas peligrosas aguas.

El cuerpo de la víctima fue encontrado cuatro kilómetros más abajo por personal de Bomberos de la policía de la provincia.