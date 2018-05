La iglesia cuestionó a Macri: "No es una salida inteligente"

El titular de la Pastoral Social de la Iglesia, Jorge Lugones, cuestionó ayer la decisión del Gobierno de establecer negociaciones con el FMI al considerar que "no es una salida inteligente", a la vez que advirtió sobre "un sufrimiento de la gente drástico".

"Si nosotros tuviéramos mayor índice de Producto Bruto Interno, mayor comercialización, menor inflación se podría ver la posibilidad de pedir préstamos tan importantes, nada más y nada menos que al FMI, que sabemos a lo que aspira; lo ha demostrado en nuestra historia, en una triste historia de deuda externa argentina", sostuvo el referente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

En diálogo con Radio María, el monseñor advirtió que "hay un sufrimiento de la gente drástico y un aumento de la inflación drástico".

"Nosotros no vemos que ésta sea una salida inteligente", manifestó Lugones, quien realizó una comparación: "En una casa, cuando no entran sueldos y estamos gastando y haciendo gastos que necesitamos hacer, y encima pedimos un préstamos con alto interés, esa casa no va a prosperar de ningún modo porque de este modo no se puede salir adelante".

Asimismo, el purpurado criticó "el discurso de varios funcionarios" nacionales: "Nos están hablando de la gradualidad, es como que nos hubieran robado el término. Nosotros somos los que ponemos la gradualidad en el aumento de las tarifas, gradualidad en la inflación... de gradualidad acá no hay nada".

E insistió: "Lamentablemente vemos que hay un diálogo, que hay buenos modales, que hay buena conversación, pero no hay hechos realmente visibles que ayuden a los sectores menos protegidos".

Tranquilidad de Caputo

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, aseguró ayer que un crédito del FMI le permitirá al Gobierno asegurar las “jubilaciones, las asignaciones universales, la obra pública” y la continuidad de los créditos hipotecarios.

Para Caputo, el Poder Ejecutivo recurrió al FMI “porque estamos con una economía sólida y es mejor negociar cuando estamos creciendo y con 55 mil millones de dólares en reservas”.

Según el funcionario, la asistencia crediticia del Fondo Monetario permitirá “mantener el gradualismo que venimos llevando adelante. Pero además para la gente significa que por ejemplo los créditos hipotecarios o los planes sociales se podrán mantener”.

“Ya no precisamos depender de la situación de los mercados y además ya no estaremos buscando financiamiento interno, con lo que le daremos más espacio a los privados”, añadió Caputo en declaraciones a Infobae.

El ministro señaló, además, que “ahora estamos pidiendo este crédito de manera preventiva. Se planteó cierta incertidumbre entre los inversores sobre cómo haría la Argentina para conseguir financiamiento ahora que están subiendo las tasas. Yendo al Fondo estamos despejando ese horizonte, cortar cualquier posibilidad de tener alguna sorpresa negativa”.

También insistió en que con el préstamo del FMI “vamos a tener acceso al financiamiento hasta el término del período del presidente. La gente se puede quedar tranquila que la plata para pagar las jubilaciones, las asignaciones universales, la obra pública ahora está garantizada”.

“No va a ser una solución mágica, depende de los argentinos”

MARCOS PEÑA

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, atribuyó ayer el salto del dólar de las últimas semanas a que el país está “en un escalón menor de confianza”, lo que derivó en “más volatilidad en la moneda”, y agregó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no va a ser una solución mágica”, porque esa solución “depende de los argentinos”.

“Lo que pasó fue una combinación de factores, de cambios en el contexto internacional y de señales que hemos dado en la Argentina que generaron que hoy tengamos un escalón menor de confianza que la que pudimos construir en los primeros dos años y medio”, diagnosticó Peña en diálogo con FM Blue.

“Eso ha generado más volatilidad en la moneda, porque hay un poco más de incertidumbre y dudas sobre el compromiso que la Argentina tiene en ir hacia ese rumbo de equilibrio y ordenar sus cuentas”, completó.

El ministro coordinador dijo que, ante esa situación que describió, “el Gobierno tomó decisiones”, y resaltó: “Hay herramientas, estamos infinitamente mejor que hace dos años y medio. Hemos tomado decisiones, entre ellas la de recurrir al Fondo Monetario no por una situación de crisis, sino justamente para evitarla”.

“La solución a nuestros problemas depende de los argentinos. Ni el Fondo Monetario va a ser una solución mágica, ni nos va a complicar las cosas, depende de nosotros”, sostuvo.