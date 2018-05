Pequeños desprotegidos: El Gobierno dejará de solventar tratamientos médicos de niños enfermos

Familiares de niños que fueron derivados por diferentes patologías al Hospital Garrahan están preocupados, porque desde esta semana el Gobierno Nacional ya no solventara la estadía de 60 familias que se encuentran en esta crítica situación. Entre ellas habría dos familias jujeñas que estarían siendo afectadas por esta decisión.

Ante esta situación, desde mañana las familias realizarán una sentada para que las escuchen y el estado pueda solventar estos gastos, que se destrabe la situación.

Natalia Ossio, es jujeña, sampedreña actualmente reside en la provincia de San Juan, tiene a su niño de 10 años con un grave diagnóstico, hidrocefalia, mielomeningocele, entre otras afecciones que deben ser tratadas en aquel hospital por las complicaciones que conllevan. Ossio se fue de Jujuy porque sufría violencia de genero y decidió trasladarse a otro provincia con su niño.

La madre del niño se encuentra hace un año y cuatro meses en Buenos Aires en un hotel a dos cuadras del hospital, tiene el alta transitoria, ya que debe llevarlo permanentemente por cuadros de fiebre y dolores de cabeza..

El año pasado el niño fue intervenido dos veces y ahora va por una nueva cirugía para la reconstrucción de la columna, si bien cuentan con los materiales sólo le falta una cama para terapia intensiva. Es decir que el tratamiento y la asistencia médica esta cubierta.

El año pasado en enero, cuenta Natalia, que “San Juan siempre me ayudó para pagar la comida, el hotel y después me avisaron que ya no me podían ayudar más porque no había fondos y el tratamiento de mi hijo era muy largo. No sabía qué hacer, me fui al Congreso de la Nación con toda la historia clínica y me dijeron que había sesión. Luego otra secretaria, me dijo que venía Lilita Carrió me acerque hable con ella y me pidió tiempo. Le avise que al otro día se vencía el hotel y que no tenía para pagar, ni dónde ir. Su gente me llamo para que vaya a Desarrollo Social que me darían gratis el hotel y una tarjeta de 800, 1000 pesos por 10 días, pero no me cubrían porque yo tengo la pensión no contributiva. Mi niño usa pañales y una crema especial. No me alcanzaba y más la estadía en Buenos Aires con cinco mil pesos, no se puede. Ella, Carrió me ayudó y hace dos meses nos cortaron la tarjeta, dijeron que no habrá más y que el gobierno no pagará los hoteles y hace una semana que nos quieren sacar”, relató la mujer que lucha por la salud de su hijo.

El dueño del hotel donde está alojada Natalia y su hijo cuenta con 11 hoteles donde se distribuyen 60 familias con niños oncológicos y trasplantados, y en lista de espera para trasplante. Son todas de distintas provincias.

El estado de Mateo es delicado, y su mamá requiere renovar su alojamiento como las otras familias para continuar con los tratamientos. Las familias se reunieron para pedir una solución, si las desalojan los niños cortan sus tratamientos porque son enfermedades riesgosas.