Hallaron a jóvenes que estaban desaparecidas

Aylén Agûero, la joven que estaba desaparecida desde el viernes por la tarde, fue encontrada por su padre en una vivienda de Alto Comedero.

"La Brigada de Alto Comedero recién el sábado por la noche nos tomó la denuncia por su desaparición", dijo padre de la chi

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Vicente Arnaldo Condorí, el padre de Aylén, dijo que "la encontré hace un rato en la casa de un joven llamado Joaquín, en las viviendas de la Odij".

Consultado sobre cómo encontraron a la menor, agregó que "anduve por todos lados con la foto de mi hija buscándola, llegué hasta ese barrio y empecé a preguntar casa por casa. Llegué hasta una vivienda y me atendió una mujer que cuando le mostré la foto de mi hija se puso nerviosa, su actitud me pareció sospechosa, ella lo llamó al hijo y cuando vio la foto se asustó, me dijeron que no la habían visto jamás.

Su actitud me pareció dudosa y le dije a mi señora que llame a la policía. Cuando la policía llegó y entraron a la casa, en una de las habitaciones encontraron a mi hija".

Luego de ésto la jovencita fue trasladada a la sede de la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero. "Pareciera que mi hija está bien, se la ve molesta. Todavía no sé si le hicieron daño o no, eso es algo que sabremos con el correr de las horas", agregó Vicente Arnaldo Condorí.

El joven fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia. El caso está a cargo del ayudante de fiscal de Alto Comedero, Bruno Carchidi.

Despertó en una plaza

Recordemos que Aylén salió de su casa la tarde del viernes junto con una amiga para dirigirse al bautismo de los primeros años del Secundario N° 6 de Alto Comedero.

Desaparecieron las dos juntas, pero la amiga de Aylén fue encontrada ayer a la mañana en una plaza de nuestra ciudad medio inconsciente, donde le solicitó ayuda a un remisero para poder regresar a su casa, sin saber nada de su amiga.

La familia de ambas adolescentes horas después de haber comprobado que las jóvenes estaban desaparecidas concurrieron a la Comisaría Seccional 46§ de Alto Comedero

De acuerdo a datos recogidos en fuentes judiciales y policiales, Aylén Agero, de 15 años de edad, podría padecer esquizofrenia, retraso madurativo y epilepsia.

Familiares le habrían indicado a los investigadores que "jamás se ausentó de su domicilio", razón por la cual la familia siempre habría sostenido que "alguien la tiene retenida en contra de su voluntad".

La familia recordó que "Aylén salió acompañada de su amiga a la fiesta del Secundario N§ 6 de Alto Comedero a las 19 horas", momento en el que la joven perdió todo tipo de contacto con su familia, puesto que el WhatsApp y su teléfono celular indicaron que fue el último horario en el que estuvo conectada.