Baradel: "Estamos mal por la situación que está pasando"

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, anticipó ayer que el gremio pedirá un incremento salarial de "por lo menos 25 por ciento con cláusula gatillo" ante la aceleración de la inflación, mientras pidió que el gobierno bonaerense realice un llamado para retomar las paritarias.

“El Gobierno nacional y provincial se ha ensañado con los docentes porque decimos lo que pensamos”, sostuvo Baradel.

"Hay mucho enojo en las escuelas, en los docentes, en los padres. Cada día se agrava más la situación política y social de este país", consideró.

El sindicalista apuntó: "Creo que sería bueno que la gobernadora (María Eugenia Vidal) pudiera recibirnos".

"Le pedimos una reunión hace unas semanas. Nos recibieron de la reja para afuera y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta", fustigó.

En ese escenario, evaluó: "Va a ser difícil ponernos de acuerdo", mientras analizó que "lo central es la cláusula gatillo".

"Tendríamos que hacer un planteo de por lo menos 25% con cláusula gatillo, que es vital", apuntó.

En declaraciones a Radio 10, señaló: "Lamentablemente, por tercer año consecutivo tuvimos razón con la inflación".

Criticó, así, que la administración de Mauricio Macri "no está controlando" la suba de precios.

De ese modo, insistió: "Sabíamos que la inflación iba a ser más alta de la que decía el Gobierno a pesar de que el Presidente dijo que era un estupidez controlarla".

Argumentó que el Banco Central "decía que la inflación era de 19,4% y subió al 20,3%", por lo cual aseguró: "Estamos mal por la situación que está pasando."

Baradel subrayó que "el plan económico está garantizado para dejarle ganancias a los grupos económicos".

Además, consideró: "Me parece sugestivo que la gobernadora Vidal no hable", mientras cuestionó: "Por lo menos tres veces anunció el aumento del almuerzo escolar que no llega a 19 pesos por alumno y con menor cantidad de cupo".