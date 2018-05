Abel Pintos y su disco "La familia festeja fuerte"

El cantautor Abel Pintos, uno de los artistas más vendedores y taquilleros de la industria argentina, y quien lanzará en junio “La familia festeja fuerte” que incluye un disco doble en vivo, un libro único de fotos y un dvd, dijo que se encuentra cómodo “en el desencuentro de géneros musicales” para componer y elegir su repertorio.

El libro de fotografías -tomadas por Martín Bonetto y Guido Adler-, el disco doble y el dvd registra los diferentes shows que Pintos realizó en el estadio de River Plate, en diciembre del año pasado, donde llegó a reunir 40 mil personas en cada ocasión, que confirmaron el importante lugar que ocupa el bahiense en la escena local.

Mientras tanto, Pintos sigue trabajando en su proyección internacional ya desde mediados de mayo y durante junio y julio recorrerá España y México, con varios shows en ambas naciones, además de conciertos previstos en Costa Rica, Colombia, Panamá, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Mientras piensa en canciones para un disco a editar en el 2019, Pintos habló sobre esta producción que va a presentar en junio:

¿Por qué el nombre tan familiero?

En los conciertos le dije al público que una de las cosas que más me emocionaba era que sentía que nos habíamos ganado el derecho de llamarnos de esa forma tan abarcativa, tan cercana y tan sensible. Pasaron muchos años y siento que el público me conoce muy bien.

Hago un concierto en River para 45 mil personas y veo muchas caras que las conozco perfectamente. Entonces, me pareció que este disco tenía que reflejar eso.

¿Cuánto metiste del Abel más folclórico y cuánto del más nuevo en el nuevo material?

En este disco folclórico creo que no hay nada, salvo “Sueño Dorado” y “Cactus”. Hay mucho de “Once" en su versión en vivo y de las cosas que veníamos haciendo que estaban en “Único”, hay mucha cosa reversionada también.

Estoy muy emocionado por hacer el concierto de esta gira, porque lo que pasó es que la emoción de tocar en River nos llevó artística y musicalmente a encarar los arreglos desde una reversión, de alguna forma. Además, estoy trabajando en un disco nuevo. A mí me gustan mucho los discos en vivo, pero en el caso de “Único” quería tener mi primer disco en vivo y en este caso era más registrar lo de River y compartirlo.

¿De qué manera estás trabajando en el disco nuevo? ¿Hacia dónde vas a ir?

La verdad es que tengo canciones escritas en música y letra, pero no tengo ninguna estética definida. Lo que estoy pensando muy seriamente es que probablemente este disco vaya a depositar la producción del álbum 100% en manos de alguien más y a delegar por completo esa situación. Eso me lleva a estar empezando a hablar con distintos productores y acercarme a ellos hasta encontrar un contexto emocional y que yo me sienta seguro como para semejante entrega.

Estoy trabajando muy de a poco en el disco nuevo. Tengo muchas canciones y siguen naciendo, pero lo importante es encontrar el intérprete. O sea, el intérprete de mis canciones propiamente dicho voy a ser yo, pero necesito encontrar el tipo que vaya a interpretar mis ideas y mis sentimientos a la hora de organizar la grabación y elegir la estética para las canciones. En Argentina vamos a tocar en octubre, noviembre y diciembre.

Así va a ser todo el año hasta mayo del año que viene, voy a tocar en la gira de La Familia Festeja Fuerte y también en festivales en Argentina, España y México. Después en junio del año que viene, supongo, voy a parar para el disco nuevo.