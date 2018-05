Mayo caliente: ¿es para preocuparse o no?

El mundo dejó de preocuparse por el estado de guerra de las dos Coreas que marchan hacia un mejoramiento de relaciones y una descompresión de la tensión nuclear en la región. Pero para no dejar descansar a los operadores del apocalipsis, ahora el presidente Donaldo Trump, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán acusando al país árabe de seguir produciendo armas nucleares. Con su gesto enardeció a los socios europeos, puso otra vez en alerta amarilla al oriente medio, y desarmó otro de los acuerdos que trabajosamente había logrado Barack Obama. Es decir, mientras los diálogos ceden terreno, lo ocupan rápidamente los fabricantes de armas y los agentes del caos. Mucho más cerca de nosotros, tendremos que prepararnos para asistir a lo que seguramente será, dentro de exactos siete días, uno de los más grandes y escandalosos fraudes electorales en América Latina: Nicolás Maduro, sostenido por el suprapoder que supo inventarle a la Constituyente venezolana y que avala sin chistar el Consejo Nacional Electoral, va camino a consagrarse presidente de su país, por seis años más, en nombre de una revolución bolivariana, de la que al parecer, no quedan ya nada más que el hambre, el desabastecimiento y la arbitrariedad enseñoreada. De nada valen ni las quejas de casi todos los países del mundo, ni el anticipo de que no reconocerán la validez del acto electoral, ni las expresiones de las organizaciones como la OEA, la ONU y otras, que vuelven a demostrar la insolvencia frente a los atropellos de las tiranías, sean del origen que fuesen. Maduro competirá contra el exchavista Henri Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci, pero la principal oposición a vencer será la abstención que proclama la Mesa de Unidad Democrática, que asegura, sobrepasará el 50%. Mientras tanto, las fronteras se ven saturadas de venezolanos que huyen a refugiarse en los países vecinos, escapando de la hambruna, la falta de trabajo y la persecución del régimen. Pero nada de eso, nubló durante la semana la intensidad del protagonismo de nuestro propio jaleo nacional.

Temas secundarios

A nivel de síntesis, en Argentina hubo hechos importantes:

-Renunció el camarista Jorge Ballestero, uno de los que liberó a Cristóbal López y a Fabián de Souza (ya presos nuevamente por orden de Casación). Sus pares de la cámara K más famosa, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, salieron del foco de esa área de la Justicia, el primero apartado por el Consejo de la Magistratura y el segundo trasladado a otra dependencia, con lo que el gobierno de Macri logró desarmar un enclave vital de la "justicia legítima" del cristinismo.

-Paralelamente, la Justicia decretaba la quiebra de Oil Company, la gigantesca petrolera de López, disponiendo que siga trabajando y pagando a su personal por treinta días más, pero sin derivar fondos a las otras empresas del grupo de Cristóbal. La situación más grave se presenta a los medios de comunicación del empresario K, entre ellos su nave insignia, el canal de noticias C5N, en concurso de acreedores desde marzo.

-En otra vuelta de la tuerca, se confirmaron los juicios en contra de la expresidente en la causa por el presunto lavado de dinero con los hoteles del sur, donde también están involucrados Cristóbal López y Lázaro Báez. Cefk está hoy más cerca del primer juicio oral por esas denuncias. Casi como ajena a su situación judicial, la exjefa de Estado está dedicada a dinamitar el acuerdo del gobierno con el FMI. Habló ya con sus diputados y senadores y con cuanto referente mantiene en las provincias, inclusive Jujuy. El oficialismo sostiene que el acuerdo no necesita aprobación del Congreso, pero el cristinismo, por boca de Agustín Rossi, expresó que quiere analizarlo en el parlamento. Cefk, en reserva bajó otro mensaje más duro: "nosotros no tenemos que tratarlo, tenemos que frenarlo"

-Mauricio Macri reunió a su gente y fue claro: "retroceder nunca, rendirse jamás", como completando la exitosa zaga de películas de karate. Y aunque insisten en la pauta inflacionaria del 15%, ya el Ministerio de Trabajo aceptó que habrá que hacer "revisiones". El tema de las "revisiones" como enigmática y eufemísticamente se denomina a los aumentos de sueldo, ya está instalado en Jujuy, a través de los voceros sindicales que simplemente interpretan los tickets de los supermercados.

-El Congreso aprobó la nueva Ley del Mercado de Capitales y la Ley de Defensa de la Competencia. Ambas, muy importantes, y con acompañamiento de la oposición. Pero pasaron desapercibidas, como una aspirina para un enfermo grave. El tema central, que según el gobierno no debe preocupar a nadie, fue el desbarajuste económico, el regreso al FMI, y los coletazos de una crisis que se resiste a ceder.

-Ahora todos los ojos y las expectativas están puestas en lo que ocurrirá mañana. Vencen las colocaciones de casi 28 mil millones de dólares en las Lebac, casi lo que se está pidiendo al FMI. Gran parte de esas letras son propiedad de los bancos, por lo que se aceleran gestiones para en vez de retirarlas, las renueven.

-En el mes o par de meses que llevarán las negociaciones con FMI, se irán frenando las inversiones y los gastos del Estado. Afectarían las obras públicas, como en el caso de Jujuy, donde ya se conoció que se congelaría el proyecto de la red de autopistas tramo desde Santiago del Estero hasta Yala. Y generará el enfrentamiento con los sindicatos por sueldos y salarios, y estancará los haberes jubilatorios. En Jujuy ya los gremios plantearon su disgusto a través de los Gremios Estatales y por cuerda separada el Seom. Reclamos que se plantan frente a la Casa de Gobierno y de las sedes municipales, como si estuviese en las manos del gobernador y los intendentes poder torcer el destino de la economía y las finanzas nacionales. Adep ya anunció adhesión al paro nacional de Ctera y su titular, Darío Abán, adelantó que hoy lanzará en Jujuy la caravana educativa que llegará a Buenos Aires para la huelga del 23. La crisis, seguramente, pasará. Pero mientras vaya pasando, la situación será dura, y las secuelas dolorosas.

-Quizás el gobierno debiese ser más sincero con la gente, recordar el modelo que Winston Churchill les ofreció a los británicos en medio de la Segunda Guerra Mundial: "Sangre, sudor y lágrimas".

El pueblo argentino, ducho en crisis y todavía harto de quince años de haber vivido una fantasía a plazo fijo, seguramente lo entendería (y acompañaría) mejor que a esta suerte de voluntarismo de cartón pintado de los funcionarios que siguen diciendo que “no hay nada de qué preocuparse” o que “el dólar será historia en pocos días más”.

Hay una cierta sordera del gobierno nacional en este sentido. No escucharon ni a Lilita Carrió, que les pidió que “salgan a defender y a poner la cara”, y que “maten a Jaime Durán Barba, tienen mi aval, porque él es el que pide que hagan silencio”; ni les preocupó que Mirtha Legrand se haya manifestado defraudada, después de todo lo que hizo para ayudarlos a ganar. Parecería gracioso, sino fuera tan infortunado.

En Jujuy

El gobernador Gerardo Morales reaccionó con reflejos políticos. Fiel a su estilo, hace unas horas el GM juntó a su gabinete y al resto de los funcionarios “ampliados” para requerirles en forma terminante que gestionen con humildad y honestidad. Dijo que la obra pública que ya está presupuestada seguirá adelante, y que no se resentirán como consecuencia del tembladeral económico y financiero. El mensaje llegó al equipo y salió hacia la gente para indicarles a los primeros cuál es la forma de trabajar y para tranquilizar a los segundos sobre el futuro inmediato. GM alentó a no bajar los brazos y “seguir cambiando a Jujuy”. La reunión tuvo como ejes principales, como siempre, cambiar la matriz productiva, pensar en la energía solar y el litio, en la obra pública, en la demorada (extrañamente demasiado demorada todavía) venta del ingenio La Esperanza, mientras el gobierno sigue drenando de sus fondos para sostenerlo, en el lanzado pacto educativo, y en el ambicioso proyecto de las zonas francas. El gobernador la tiene reclara: no se trata solamente de parecer, hay que ser. Esto para los que creen que si la ecuación se plantea al revés, sirve lo mismo. Ya no son tiempos para creer que con el marketing y los entretenimientos mediáticos se puede seguir aguantando la realidad. Por eso, les pidió a los funcionarios que salgan a ocupar los medios, pero, se sobreentiende, con hechos concretos y sólidos. Ofrecer y vender humo, quedó para los tiempos electorales. El GM confía en que su gestión tiene para mostrar y generar confianza, y exige que aquellos a quienes les permite que acompañen su tránsito por el gobierno, estén a la altura de los tiempos que se viven. Porque además, la gente, está alertada, después de más de dos años de Cambia Jujuy en el ejercicio de poder. Morales reconoce que le será muy difícil sostener el cimbronazo económico nacional y pone en alerta a su tropa, para que entiendan que se deben alinear en la misma trinchera.

Paralelamente, el GM no descuida la política. No la política partidaria, a la que tiene absolutamente congelada desde diciembre el 2015. Se trata de las acciones políticas que le siguen dando rédito. Con el caso de la “megacausa” y la causa de “pibes villeros”, ahora en primerísimos primeros planos, el gobernador fue terminante. Se enojó con los que le insinuaron una mora en denunciar lo que sabía de los “retornos” de dineros públicos hacia Buenos Aires. “Fui el primero en hablar de eso”, dijo. Y refirmó su idea del camino a seguir. “Haré todo lo posible para que sigan presos los que están presos y que vayan presos los que siguen sueltos”. Fue una declaración de principios y a la vez, una declaración de guerra. Será convocado a declarar como testigo principalísimo en las causas, y la respuesta, obviamente, ya está cantada.

Y la política

En otro de los costados de la política, el GM debe observar con agrado los movimientos de la oposición local. Algunos, están dentro de su gobierno. Todavía se comenta la constitución del frente “Unión por Jujuy”, armado político cuyos objetivos son: 1) dejar afuera al vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim, principal inspirador y creador de la alianza que se llamó Cambia Jujuy, y de cuyo saco, muchos llegaron colgados a ser parte del gobierno, 2) expresar una ferviente adhesión al gobierno que conduce el gobernador GM (y su incondicional vicegobernador CH), que responde con solidez inquebrantable a la conducción de Mauricio Macri; 3) al mismo tiempo, expresar ferviente adhesión a la posición y posible candidatura presidencial de Sergio Tomás Massa, que a su vez, expresa cada vez más sólido enfrentamiento con el gobierno nacional, mientras se acerca al peronismo racional (o federal) de legisladores y gobernadores no K. Salvo algunas escasísimas excepciones que se manejaron con notable habilidad política, como la de don Julio Moisés en varias ocasiones, mantener un huevo en cada canasta se torna rápidamente muy complicado, hasta que se vuelve imposible. Pero ellos todos experimentados y agudos dirigentes políticos (Ricardo Guzmán, Carlos Daniel Snopek, Alejandro Snopek, Oscar Agustín Perassi, Rubén Daza, sólo por citar a los más notables), seguramente, tendrán trazado un plan contingente para tantos objetivos disímiles. Decíamos, el GM y la tropa radical y del PRO, deben mirar con discreción no exenta de inconfesable satisfacción la nueva partición del signo político que los acompaña a gobernar, y que hoy es un difuso oposición/oficialismo que se lanza a caminar.

Mientras tanto, algo pasó con las visitas. Sergio Massa, quizás alertado nuevamente del intríngulis de sus amigos y referentes, y a pesar de los entusiastas anuncios de los mismos, decidió suspender otra vez su llegada a Jujuy, anunciada para el fin de semana. Le sería difícil al tigrense, enfrentar a la prensa con decenas de consultas incómodas con respuestas complicadas de armar. No fue el único, También se había anunciado, desde otros sectores políticos, la visita del diputado nacional Agustín Rossi, hombre de paladar negro del cristinismo que hubiera llegado a terciar en la sorda pero palpable división del peronismo local. Tampoco llegó. Aunque es más fácil comprender cuáles son las razones que lo mantienen anclado en la Caba.

Y tampoco llegó, por ahora, Luis Barrionuevo. El interventor del PJ nacional estaba siendo esperado por algunos referentes locales de su gremio, Uthgra, y en cambio, todos debieron bajar a Buenos Aires para escuchar en público, directivas del jefe sindical, y en reserva, preguntas de muchas situaciones provinciales. Se siguen amenazando con que algunos distritos provinciales podrían ser intervenidos por Barrionuevo. Principalmente, se habla de Buenos Aires, donde Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, actual presidente del PJ y referente cristinista, es un cascote en el zapato del interventor.

El caso de Jujuy como el de otras provincias está siendo observado por colaboradores del interventor, mientras se conoció de muy buena fuente, que algunos comedidos y pretendientes de distinto origen realizaron gestiones para ofrecerse como posibles “futuros hombres del interventor”. Hoy, no vale la pena avanzar sobre los nombres. Baste decir que algunos siguen negando en público su interés en alzarse con el PJ, y otros, carecen de entidad relevante como para citarlos.

Parecía que la crisis económico financiera tapaba todo con su volumen. Sin embargo, como se ve, varios e importantes temas conviven con el escandalete del dólar, el FMI y sus derivaciones. Y esta semana, a más tardar la próxima, comenzarán a aparecer desenlaces que despejarán de dudas el horizonte. O lo volverán más difícil de comprender. Y comenzaremos a saber si tenemos que preocuparnos, o no.