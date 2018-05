Palermo - Luján, y Palpalá - Cuyaya igualaron

Sportivo Palermo y Deportivo Luján no pudieron vencerse y en partido con final infartante, terminaron igualados 2 a 2. Se jugó en "La Tablada" ante escasa concurrencia de público.

El empate fue justo porque cada equipo aportó lo suyo, aunque el mayor mérito fue de Luján que jugó 43 minutos con uno menos.

Arnaldo Casimiro y Eduardo convirtieron para Palermo; mientras que Hugo Manzur anotó los dos goles de Luján, lástima que opacó su actuación con una inexplicable expulsión.

Los equipos se estaban acomodando en la cancha cuando Casimiro hizo trinar al "canario". Luján acusó el gol y entró en una nebulosa que no pudo ser bien aprovechada por Palermo. Sánchez lo vio adelantado a Miralles y se la puso por elevación, pero la pelota se fue besando el vértice superior izquierdo del arquero.

Con el paso de los minutos, en la medida que Palermo fue sacando el pie del acelerador; en contrapartida Luján fue tomándole la mano al juego y emparejó el trámite.

Pasada la media hora, Manzur recibió la bocha en el corazón del área grande y definió con categoría decretando el empate parcial.

Entonces, el trámite se hizo de ida y vuelta. Luján estuvo cerca del festejo por intermedio de Ríos y Sánchez estuvo cerca de pegar el segundo trino del "canario".

El complemento fue otro partido, con mayor dinámica, ambos equipos se prodigaron para llegar con peligro, aunque muchas situaciones terminaron en tres cuartos de cancha, el solo hecho de pasar la mitad del campo de juego, los nervios afloraron en atacantes y defensores.

El "granate" salió con el segundo tanto desde el vestuario porque Manzur recibió la bocha en el borde del área grande, e sacó la marca y concretó una exquisita definición. Pero, enseguida "habló" demás y el árbitro lo expulsó, dejando a su equipo con una pesada carga.

El olor a gol rondó ambos arcos y sus cuidadores pasaron varios sofocones, hasta que Ardaya se fue por izquierda hasta el fondo y definió perfecto para el empate definitivo. Aunque el partido se estiró hasta los 48 minutos el empate no se modificó.

Igualdad en Palpalá

EL CONJUNTO 'PALPALEÑO

Reparto de puntos. Atlético Palpalá y Atlético Cuyaya igualaron 1 a 1 ayer en el “Emilio Fabrizzi” donde se apreció un final electrizante pero finalmente no se movió el marcador en el cotejo válido por la 4º fecha de la Liga Jujeña.

De entrada nomás el “pirata” madrugó a la visita con un testazo de “Speedy” González y la complicidad del golero “bandeño” para romper el hielo y sacar ventaja. Fue inmediata la reacción de Cuyaya que atacó por las bandas para abastecer a Bruno Solorza que en la más clara no pudo con los reflejos del arquero Guantay luego de controlar de pecho y definir dentro del área. De ahí en más el “pirata” se retrasó sin lograr cortar los circuitos, pero de contra Abad, lo más claro, encaró y sacó un zurdazo que se estrelló en el poste izquierdo.

Después todo era del “bandeño” que pudo empatar con Rodríguez con un disparo frente al arco que no le dio dirección, pero el que se tomó revancha fue Bruno Solorza que recibió de Alí para empujar al fondo de la red y poner el 1 a 1 promediando media hora de juego para irse en tablas al descanso.

En el complemento Buitrago, DT de Atlético Palpalá, se vio obligado a ser más ofensivo y buscar un mejor resultados y por eso introdujo a Vilca y Flores aunque ambos tuvieron relativamente imprecisos. Y en esa ambición Guantay volvió a intervenir en elenco siderúrgico al despejar un remate desde fuera del área de Ignacio De los Ríos. Cuando corrían 19’ Abad se visitó de asistidor y dejó sólo a Flores que se perfiló y la mandó a las nubes increíblemente. Más adelante fue el turno de Fernando García en un tiro libre que exigió la volada de Rodrigo García. Todo era ida y vuelta y en la respuesta de Cuyaya López se perdió un festejo por un buen achique de Guantay en el mano a mano. Y otra chance estuvo en el cabezazo de Videla que pasó cerca del palo derecho del arco palpaleño. Y cuando se moría el partido Flores, sólo y con la valla a su disposición, la tiró por arriba del travesaño en un avance claro del “pirata” que se fue resignado. (Sebastián Castro)