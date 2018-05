Selección peruana: Paolo Guerrero no irá al Mundial

La figura de Perú que llevó a su selección a una Copa del Mundo después de 36 años no podrá estar en Rusia. Sí, se hizo oficial la ampliación de la sanción de 14 meses para Paolo Guerrero de parte del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) por un caso de dopaje en 2017. La medida no es apelable y quedó firme.

El delantero peruano se había ilusionado con su retorno al equipo que dirige Ricardo Gareca luego de que en diciembre el Tribunal de Apelaciones de la FIFA le redujera la sanción de un año a seis meses. Pero una nueva determinación del TAS extendió el tiempo y ahora deberá pasar otros ocho meses afuera de la cancha.

En Perú estaban confiados de una reducción de la sanción e incluso el futbolista había vuelto a jugar en el Flamengo y el último fin de semana había convertido un gol ante Chapecoense. Es más: la Federación Peruana dio a conocer videos y fotos de Guerrero posando con la indumentaria oficial de la Selección apenas una hora antes de conocerse la decisión final.

Perú integra el Grupo C junto con Dinamarca, Francia y Australia, pero no podrá tener a su capitán y máxima figura. La pesadilla para Guerrero comenzó el 5 de octubre del 2017, luego de que Perú enfrentara a la Selección Argentina, por las Eliminatorias, en la Bombonera, cuando dio positivo por metabolito de cocaína benzoilecgonina, considerado un estimulante.

"Con certeza soy inocente, estoy muy confiado porque soy inocente y no hice nada. Creo que no puede dejar de jugar un jugador que no hizo nada. No pueden quitarme la felicidad de jugar al fútbol y por eso estoy confiado, porque creo en la Justicia", había dicho Guerrero en las últimas horas. Para el TAS no fue así.