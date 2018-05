El elenco de 13 Reasons Why visitó Argentina

Se hicieron mundialmente famosos por protagonizar una de las series más controversiales de los últimos tiempos. Brandon Flynn, Christian Lee Navarro y Alisha Boe, protagonistas de la serie de Netflix “13 Reasons Why”, estuvieron paseando por Buenos Aires. Sus fans, agradecidos con la buena onda de los chicos.

Desde que la compañía de streaming online anunció que el próximo 18 de mayo saldrá a la luz la segunda temporada, las redes sociales no paran de generar expectativa sobre cómo continuará la historia.

Para promocionar la segunda entrega, los tres actores aprovecharon para recorrer algunos países e incluyeron la ciudad de Buenos Aires, donde visitaron algunos de los puntos más emblemáticos de la capital.

El obelisco, el Monumento de La Flor en el barrio de Recoleta y Caminito, en La Boca, fueron parte de esta divertida salida. Tomaron mate y bailaron tango, además de sacarse selfies con los fanáticos que se acercaron a saludarlos. Para culminar el recorrido, hicieron una parada en Palermo donde les dieron una grata sorpresa: un gigantesco mural alusivo a la serie y con sus rostros, los esperaba en la esquina de Fitz Roy y Costa Rica. Allí plasmaron sus firmas para inmortalizar su paso.

Desde las redes sociales los chicos expresaron toda su alegría por poder conocer nuestro país. Navarro, escribió: “Argentina, me enamoré de tu hermosa alma. Creo que encontré un hogar lejos de mi casa. Gracias por todo el amor y el apoyo. No puedo esperar a compartir la segunda temporada de 13 Reasons Why con todos ustedes y el resto del mundo. Te amo”, finalizó.

Por su parte, Flynn agregó: “Muy cool. Gracias Nico y Sasha por pintar este mural. Argentina es muy especial y estoy orgulloso de ser parte de algo que ustedes van a amar mucho”, dijo.