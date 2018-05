“La minería hoy está en el tope de la escala a nivel salarial”

Es el secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) visitó Jujuy y ponderó la continuidad de empleo lograda mediante el proyecto Chinchillas para el personal de Pirquitas que cerró. Destacó que la minería tiene los mejores sueldos del país, equiparada al sector petrolero y lograron una paritaria del 23 % este año.

¿Cómo ve la actividad minera desde el punto de vista del empleo actualmente?

-En términos generales bien, pero por ahí no tan cómodo con la minería metalífera, hay proyectos importantes que se están cerrando o están próximos a cerrar en Argentina, y no siempre vamos a tener la suerte que hemos tenido aquí (por Jujuy) en Chinchillas. Es decir, enlazar un proyecto que está cerrando con otro que está reabriendo, tenemos el caso de La Alumbrera, Triton en poco tiempo, no tan cerca pero hay que pensar en Vanguardia. Eso nos deja una preocupación porque estamos viendo todavía el nivel de proyección hacia poblaciones para la actividad metalífera; y los proyectos que se están presentando no son de tan envergadura como los que se están cerrando.

¿Cuáles se están cerrando ya?

-Por ejemplo Alumbrera está cerrando, hay más de 600 trabajadores afiliados a la organización, con lo cual tendríamos que triplicar esa cifra por lo menos, que tienen una relación indirecta y es una cuestión de preocupación. Más allá de que se va a seguir el proyecto en galería, subterránea como normalmente se conoce pero no va a llevar seguramente la misma gente que tenemos hoy.

¿Las paritarias se trataron con el porcentaje que querían o esperan volver a negociarlo?

- Como trabajadores siempre pretendemos más. Estamos bastante por encima del resto de paritarias y de lo que ha planteado el Gobierno Nacional como techo para este año, que ha planteado un 15 %, nosotros hemos cerrado minería metalífera en un 20 %, es decir un 12 % más un 7 % acumulativo, y con una clausula de revisión al 8º mes. Y en el caso de cal y piedra hemos logrado un 23 % para el presente año. Al margen de lo que manifiesta el Gobierno, cuidamos el poder adquisitivo de nuestra gente, así que esté quien esté en el Gobierno vamos por la pauta inflacionaria que entiende la organización que va a terminar pasando en Argentina.

¿De qué manera están impactando los vaivenes del dólar, de las tarifas de servicios públicos, de energía?

-No tiene todavía un golpe importante desde el punto de vista hacia el empleo. De todas maneras esto es una complicación más que se está planteando a las que ya tenemos de por sí en la República Argentina. Hoy no está dada la seguridad jurídica que el inversor externo busca, y a eso hay que agregarle que estamos muy poco competitivos con el resto del mundo, particularmente con los vecinos. Si tenemos que guiarnos de algo, sería de la minería en Chile o en Perú. Estamos con un 0,75 del PBI (Producto Bruto Interno) versus el 8 en Chile y el 10 en Perú, así que tenemos mucho camino por recorrer pero tenemos un sinnúmero de cuestiones que imposibilitan la llegada de inversiones.

Se dice que la actividad minera es la mejor paga luego de la del petróleo ¿es así?

-Creo que sí, por lo que vemos a lo largo y ancho de la República Argentina, diría que es absolutamente comparable con la actividad petrolera, porque los sistemas de turnos y de roster que tenemos en la minería no la tiene el petróleo. Es cierto que ganamos un poco menos pero trabajamos bastante menos horas que lo que trabaja el petróleo hoy. Así que si hacemos un comparativo me animaría decir que la minería hoy está en el tope de la escala a nivel salarial, y exclusivamente con la minería metalífera y con aquellos proyectos que están en producción.

¿Cuántos mineros tiene Aoma en todo el país?

-Afiliados en general hay 30 mil. No nos olvidemos que al 2004 estábamos por debajo de los 7 mil, es decir hemos venido creciendo lentamente, y hoy no hay ese crecimiento, estamos “amesetados” porque en otras actividades que no es la minería metalífera ha crecido y mucho. Es el caso de la cal, la roca, del mármol, cemento, que han venido creciendo de la mano de construcción y han generado mayor empleo. Es decir que se compensa de alguna manera con estos proyectos que se están cerrando en la minería metalífera, pero queremos seguir siendo mineros, teniendo minería metalífera en la República Argentina.

¿Con el litio hay nuevas perspectivas?

-Con el litio hay perspectivas buenas, de ampliación, que aquí (en Jujuy) en el caso de Sales de Jujuy creo que se están esperando nuevas inversiones para otros proyectos que se están generándose en la provincia, bienvenido sea. Ya tenemos convenio con un par de empresas en la provincia y en Salta, que es donde hubo uno de los primeros proyectos de litio que hubo en la Argentina, así que seguiremos trabajando por eso.