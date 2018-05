Con Camila Hiruela, hoy juegan Las Panteras

La jujeña Camila Hiruela, junto a la Selección argentina de vóleibol, Las Panteras, tiene todo listo para el inicio de la Liga de las Naciones, Volleyball Nations League (VNL), donde debutará hoy ante Rusia, en la ciudad de Ekaterinburgo.

Los encuentros de Las Panteras serán televisados para todo el país por la señal TyC Sport, para los seguidores de este seleccionado.

El debut de las chicas argentinas será a las 11, y luego jugarán frente a Holanda y Tailandia, mañana y jueves próximo.

Las Panteras, además, este año tendrán por delante la Copa Panamericana que clasifica a los Juegos Panamericanos 2019, los Juegos Odesur y el Campeonato Mundial.

El plantel que viajó rumbo a Rusia está compuesto por Clarisa Sagardía, Helena Vidal, Agostina Soria, Elina Rodríguez, Sol Píccolo, Anahí Tosi, Antonela Fortuna, Florencia Busquets, Victoria Zabala, Victoria Michel Tosi, Tatiana Rizzo y Morena Martínez, mientras que la jujeña Camila Hiruela y Julieta Lazcano se sumaron en Europa.

El cuerpo técnico de Las Panteras lo conforman Guillermo Orduna, Fabián Muraco, Agustín Briscioli, Santiago Echegaray y Diego Biscione.

En este inicio de temporada hay algunas ausencias como la de Emilce Sosa, Lucía Fresco y Yamila Nizetich, quienes se incorporarán más adelante al equipo nacional.

El equipo nacional luego continuará viaje por Turquía, China y Polonia y cerrarán en Santa Fe a mediados de junio la participación en este nuevo certamen organizado por la FIV (Federación Internacional de Vóleibol).

La ausencia de la capitana

Desde 2009 la formoseña Emilce Sosa fue construyendo su camino no sólo como jugadora de Las Panteras, sino como símbolo identificable de un ciclo histórico que devolvió al equipo nacional femenino al Campeonato Mundial, en Italia 2014, y que clasificó por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos. La central habló sobre la decisión que la mantendrá un tiempo alejada de la celeste y blanca.

Ahora, por primera vez desde aquel 2009, a sus 30 años, Emilce Sosa no estará en la primera parte de la temporada con la Selección que dirige Guillermo Orduna. "La decisión de parar un poco la tomé totalmente consciente de que el año pasado se me hizo muy duro. Esta idea de descansar en una etapa del calendario surgió en el 2017, en el que iba a tener un descanso y en el que sólo iba a jugar algunos torneos porque estaba al borde físicamente y me costaba mucho recuperarme de algunas lesiones crónicas que tengo. Sin embargo, como en el equipo también hubo lesiones y la estructura estaba complicada en el año de la clasificación al Mundial, finalmente estuve en todos los torneos y terminé agotada físicamente".

La Selección femenina clasificó en Arequipa, Perú, en octubre de 2017 al Campeonato Mundial de Japón. Justamente antes del Premundial de Arequipa, al que Las Panteras llegaban con un clásico rival como Perú en alza, y con una fuerte aclimatación en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, "Mimi" habló con el entrenador Guillermo Orduna: "Antes de jugar el torneo le comenté mi decisión, mi necesidad. Y desde ese momento tuve su respaldo total, su palabra de aliento entendiendo el camino que había llevado a esa decisión", comentó la jugadora.