Diputados recibieron a dirigentes de Apuap

Integrantes de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) se reunieron con la Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy para expresar sus opiniones respecto al Plan Estratégico llevado adelante desde el Ministerio de Salud de la Provincia, haciendo hincapié en el seguro para extranjeros que se tratará en la próxima sesión.

Al respecto la presidenta de la Comisión, Lourdes Navarro, expresó que el gremio expresó su opinión sobre el Plan Integral de Salud y el seguro médico para extranjeros.

Respecto al incremento de índices de HIV, sífilis, TBC y adicciones que plantea el gremio, Navarro dijo que "trajeron otros puntos de vista en cuanto a los números que ellos tienen sobre enfermedades que se vinieron acrecentando en este tiempo. En algunos casos, como dijeron, tiene que ver con la pobreza estructural". "Acá no importa quién esté gobernando, sino que tenemos que llevar adelante políticas para que se solucionen. No hay una emergencia, pero sí un alerta".

Seguro para extranjeros

En relación al Proyecto de Ley de sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros, Navarro expresó que "Apuap hizo planteos respecto de los números que se han traído a colación para argumentar esta ley", que se tratará en la próxima sesión.

Aramayo expuso que el porcentaje de extranjeros que se atienden en centros sanitarios y hospitales de Jujuy es mínimo, no pasa del 0,5% tanto en cantidad de nacidos vivos, de egresos de los hospitales, de internaciones, etc., de manera que todas aquellas cifras que se dieron de lo que le cuesta a la provincia atender extranjeros, no tienen fundamento".

Por otra parte, Apuap volvió a presentar a la Comisión de Salud los 14 puntos para cambiar o mejorar el perfil salarial de los profesionales.

Un retroceso

Desde Andhes, abogados y abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales, junto a organismos de DDHH, manifestó su “preocupación y rechazo por el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Jujuy, para crear un Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Dicho proyecto contradice las normas federales e internacionales en materia de derechos humanos, además de expresar cierta animosidad contra las personas migrantes en el Noroeste Argentino”.

Según la ley migratoria actual, el Estado argentino tiene la ineludible obligación de brindar el acceso a la salud y garantizar la igualdad.