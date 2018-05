El "millonario" ganó y lidera el "Chichola Díaz"

Atlético San Pedro mira a todos desde arriba en el Anual "Chichola Díaz" de la Liga del Ramal. El fin de semana venció en su visita a Deportivo La Merced 4 a 1 con el arbitraje de Claudio Lima.

Deportivo La Merced recibió en el reducto del acceso norte al equipo de Atlético San Pedro, que volvió a sumar de a tres, mostrándose contundente en el manejo de la pelota y a la hora de definir. Conociendo el terreno y las dimensiones de la cancha, el técnico Sebastián Galván hizo algunas variaciones jugando con tres en el fondo, cuatro en el medio y tres arriba, con el firme propósito de ganar la segunda jugada y comenzar a partir de ahí. Sin lugar a dudas, le dio buen resultado porque el plantel fue efectivo y ganó desde el principio hasta el pitazo final.

Juan Méndez de pelota parada al centro, fue el encargado de decretar la apertura del marcador a los 14' del primer tiempo y a los 22' aumentó la diferencia, dándole a su equipo la victoria parcial por 2 a 0 con la que finalizaron los primeros 45'.

En la etapa complementaria, Deportivo La Merced salió dispuesto a revertir el resultado, pero "los millonarios" no cedieron espacios, anticipaban todas las pelotas, y a los 5' llegó el gol tempranero de Agustín Sánchez en un juego por afuera que terminó en el medio y la mandó al fondo de la red. El local siguió buscando pero pese a las ganas y a la fuerza que le ponía a cada llegada, no tuvo claridad en la puntada final. A los 40' apareció Rolando Rojas para aumentar la diferencia favorable a Atlético San Pedro que estaba arriba con 4 goles. Ya cuando el reloj marcó el minuto final, por intermedio de Mario Lazarte llegó el gol del honor para el "depor", que puso todo, pero no le alcanzó ante un rival que viene perfilándose como favorito en el presente torneo, aunque aún falta mucho que disputar.

Otros resultados

Por otro lado, Tiro y Gimnasia le ganó a Atlético Providencia por 3 a 1, Defensores La Merced cayó ante Atlético La Esperanza por 2 a 0, Atlético El Polo derrotó a Deportivo Parapetí por 3 a 1, Independiente (SPJ) dio cuenta de Independiente (EP) por 2 a 0.

Las posiciones: 1) Atlético San Pedro 9 puntos, 2) Atlético El Polo, Tiro y Gimnasia, Independiente (SPJ) y Atlético Providencia con 6 puntos, Atlético La Esperanza, Río Grande y Deportivo La Merced con 3 unidades.