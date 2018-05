Transportistas piden agilizar la regularización de los remises

El titular de la Cámara de Transporte de Jujuy, Oscar Inklemona, planteó la necesidad de acelerar los procedimientos para otorgar las obleas de habilitación de los remises interjurisdiccionales, ya que la falta de un censo definitivo de estos vehículos "está perjudicando a los que funcionamos de manera formal". En ese sentido llamó a las autoridades a endurecer los controles en las rutas.

En el marco de la Ley N° 6.059 de "Superación progresiva del estado de emergencia del transporte y regularización del transporte compartido de personas por automotores", el viernes último finalizó la primera etapa de regularización del sistema de transporte intermunicipal, arrojando como primer resultado la inscripción de aproximadamente mil vehículos para prestar este servicio.

Desde la Dirección de Transporte de la Provincia aclararon que ese número no constituye la cantidad total de obleas que se otorgarán, ya que ahora los aspirantes serán sometidos a un análisis legal y técnico, y si obtienen la aprobación, deberán rendir un examen para obtener el carnet de conducir y un estudio psicofísico.

Recién ahí, remarcaron, se definirá y entregarán las obleas individualizadas por región. Por lo que se estima que posiblemente en el mes de octubre finalice el proceso de regularización y esté plenamente en funcionamiento el "nuevo" servicio de transporte.

No obstante desde la Cámara de Transporte manifestaron su disconformidad al respecto, ya que aseguran que la demora en los procedimientos, está provocando un aumento en las pérdidas del sector. "Queremos que se haga el censo para que se determine quiénes son y si realmente pueden prestar el servicio porque en estos momentos, estamos teniendo graves consecuencias porque no hay controles porque todavía no se sabe a quién van a controlar. Entonces todo es una "viva la pepa'", apuntó Oscar Inklemona.

Consultado sobre el número de inscriptos para acceder a una habilitación, el referente consideró que el mismo no responde a la realidad, aunque pidió a las autoridades "analizar exhaustivamente los documentos presentados" de manera que se garantice el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley. "Nosotros creemos que ese número se va a reducir porque hay muchos que están anotados y no cumplen los requisitos, pero esto se va a lograr si se controla bien. Si se cumple, esto va a beneficiar a las empresas y no las va a perjudicar más de lo que las está afectando", enfatizó.

En ese orden señaló que la gran proliferación de remises interjurisdiccionales en el último tiempo, ha provocado severas pérdidas en el sector, llegando incluso a la eliminación de ciertos servicios. "Tenemos grandes pérdidas dependiendo de los sectores, de las líneas, de las rutas que utilizan estos vehículos pero hay líneas del interior como por ejemplo las que van a San Pedro, Ledesma y algunas localidades del norte y la zonas de los Pericos que ha superado el 50 por ciento", refirió Inklemona y detalló que en el caso de las empresas que realizan viajes a San Pedro, Ledesma, Yuto y La Quiaca, tuvieron caídas que llegaron al 30 por ciento, provocando en muchos casos la decisión de eliminar determinados recorridos.

La competencia no es igual

"El problema es que la competencia no es igual, no sólo porque cobran tarifas similares a las nuestras sino además porque nosotros llevamos a los pasajeros que viajan gratis y ellos sólo a los que pagan", destacó el titular de la Cámara de Transporte quien remarcó que si bien la Ley N° 6.059 establece que la tarifa de los interjurisdiccionales debería ser 50 por ciento a la de las empresas de colectivo, "esto no se cumple".

En ese marco pidió a las autoridades acelerar el proceso de regularización de los intermunicipales, de manera que se cumplan con los controles sobre las rutas. "Queremos primero el censo correcto, luego la depuración de esa lista y los controles a rajatablas para identificarlos perfectamente y ponerlos en vereda de acuerdo a lo que dice la ley", completó.

Grandes pérdidas en distintas empresas nacionales

Por otro lado Inklemona mencionó que debido al crecimiento de los vehículos que transportan pasajeros hacia otras provincias, las empresas nacionales han comenzado a sufrir las consecuencias.

“¡Estos vehículos están afectando a las empresas que están establecidas. Por eso pedimos que los controles se acentúen para que el comercio legítimo pueda prosperar!”, destacó el titular de la Cámara de Transporte, al tiempo que mencionó que el órgano a cargo de estas situaciones es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt).

“Nosotros tenemos a los inspectores controlándonos todo el tiempo, pero en la ruta que es donde están los ilegales, nadie hace ningún tipo de control”, dijo y recalcó la necesidad de extremar las medidas de seguridad ya que en algunas de las inspecciones realizadas en Santiago del Estero o Buenos Aires “se ha detenido a personas que viajaban ilegalmente, que llevaban mercaderías ilegales e incluso drogas”.

Inklemona explicó que de acuerdo a informes de algunas empresas, se estima que los servicios ilegales han afectado a las líneas nacionales en un 20 o 30 por ciento, “lo que es mucho sobre todo en las líneas troncales porque el espectro de prestación nacional es de un volumen muy grande”.

“Nosotros en las líneas nacionales tenemos registrados cinco mil vehículos y esta gente más o menos actúa en un 10 por ciento de esa cantidad, es decir 500 vehículos que están en todo el país, y afecta aproximadamente hasta un 30 por ciento a la actividad”, aseguró el referente.

Finalizó diciendo que ya solicitaron la intervención de la Cnrt y si bien “se están haciendo inspecciones, no son suficientes”.