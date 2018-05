El dólar se mantiene estable y sigue la meta de los $25

El dólar mayorista cotizó casi todo el día en $ 24,99. Hasta que apareció la oferta privada y tuvo una fuerte caída, que se reflejó también en el minorista.

En el mercado mayorista, el dólar se terminó negociando a $ 24,05, un peso menos que el lunes.

El Banco Central de la República Argentina volvió a ofrecer unos US$ 5.000 millones a $ 25, en un intento de fijarle un techo a la divisa. Y vendió más de US$ 700 millones para que no pase ese límite.