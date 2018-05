"Hacer un buen mundial sería estar entre los cuatro primeros"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi sentó este martes su posición de lo que sería conseguir un "buen Mundial" en Rusia 2018, llegando a estar entre los cuatro mejores del certamen, al igual que en Brasil 2014.

En una íntima entrevista televisiva en su casa de Castelldefels, en Barcelona, el astro confesó su expectativa a un mes del debut frente a Islandia, en Moscú, por el Grupo D.

"Hacer un buen Mundial es pensar entre los cuatro primeros, meternos entre los cuatro mejores, porque Argentina mínimamente merece estar ahí por la historia que tiene. Si bien nos costó muchísimo el último Mundial llegar a esa instancia, me parece que tenemos que estar ahí", explicó.

En ese sentido, volvió a insistir en que este grupo que lidera futbolísticamente hace varios añosno tiene "obligación con nadie" de conseguir un título que, a nivel mayor, se niega desde 1993.

"Somos los primeros que queremos ganar, por el hecho de haber estado tres finales y no haber podido ganar ninguna. Es un peso que llevamos nosotros mismos y que deseamos superar, un deseo de todos los que venimos esta ultima década o llevamos tiempo en la Selección", justificó.



Sobre si conseguirá la Copa del Mundo, Messi aseguró que:"Decide Dios, si tiene que ser va a llegar, nosotros vamos a hacer todo lo que sea y usar todos nuestros medios para llegar bien y tratar de conseguirlo".

Su opinión sobre Jorge Sampaoli

Sobre Jorge Sampaoli, el DT de la selección, señaló: "Todo lo que hace lo vive con intensidad y le pone todo a lo que hace a los entrenamientos, en el día a día, en las charlas. Te da toda la información que necesitás para cada partido".

"Lo del 'mejor de la historia' me lo había dicho personalmente, y cuando lo dijo públicamente fue una sorpresa. No es un objetivo ser el mejor de la historia, yo no me propuse nunca ser el mejor de la historia. Cada vez que arranca un año quiero dejar todo y ganar todo. Pero pienso en lo colectivo", remarcó.