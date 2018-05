El manual machista de la AFA para "tener alguna oportunidad con una chica rusa"

La Asociación de Fútbol Argentino ofreció esta tarde un curso sobre Rusia para todos aquellos periodistas y dirigentes que tengan previsto viajar al Mundial. Pero lo que no sabía la AFA es que esta charla iba a convertirse en un verdadero escándalo.

Una de las páginas del cuadernillo "Idioma y cultura rusa", realizado por la Comisión de Deportividad, Responsabilidad social y sustentabilidad de la AFA, explica "Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa".

El manual "aconseja", por ejemplo, que a las mujeres rusas les gustan los "hombres limpios, que huelen bien y están bien vestidos". También asegura que "a las chicas no les gusta que las vean como objetos". Y aclara: "Como son hermosas, muchos solo quieren llevárselas a la cama. Tal vez ellas lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas".

Las imágenes las divulgó en redes sociales el periodista @NachoCatullo y rápidamente se viralizaron en Twitter. Además, contó que durante la charla un dirigente se enteró del escándalo que se generó y les quitaron los cuadernillos a todos los presentes. Les prometieron que se los "iban a devolver más tarde".

FOTO: @nachocatullo (Twitter).

Toda esta versión fue confirmada por Leo Paradizo, periodista de TN y Toda Pasión que estuvo presente en el curso.

La "guía" no se queda ahí. Destaca que a las ciudadanas rusas "no les gustan los hombres aburridos" y sugiere un temario para conversar: "Puedes hablar de tu país, de cómo vives o las cosas interesantes que has visto en Rusia".

Mientras tanto, en el punto ocho enumera algunos errores a la hora de iniciar una conversación. "No trates de impresionar a la chica de manera equivocada. Tal vez trates de impresionarla hablando del dinero que tienes, que tú sabes todo, que eres perfecto y los demás son pobres estúpidos, porque si la chica tiene un poco de sentido te botará", subrayan.

FOTO: @nachocatullo (Twitter).

Todo esto se da en una semana en la que el canal TyC Sports tuvo que sacar del aire una publicidad sobre el Mundial que ironizaba sobre la discriminación que sufre la comunidad LGBT en Rusia. El spot provocó el enojo hasta del embajador ruso en la Argentina, Víctor Koronelli.