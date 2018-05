“Las cirugía plástica es positiva, pero no hay que obsesionarse”

¿Qué considera que motiva hoy a una persona a someterse a una cirugía plástica?

Hay dos cuestiones fundamentales en este tema; cuando la cirugía plástica interviene como una cirugía reparatoria, por ejemplo ante un cáncer de mama donde se hacen cirugías reconstructivas, y por otro lado la cirugía plástica como un intento de buscar ser más atractiva o atractivo, que si bien es más frecuente en mujeres, también se da en hombres. En este último caso, en el que las personas buscan ser más deseables y mejorar algunos aspectos que tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios, obviamente es positivo para una persona porque le va a permitir sentirse mejor con su cuerpo, pero hay que tener cuidado e incluso en algunos casos se pide un psicodiagnóstico o una evaluación con profesionales del área de la salud mental antes de una cirugía estética.

¿Las cirugías estéticas pueden causar obsesión en las personas?

Si, se llama dismorfofobia, es un malestar profundo con el propio cuerpo, entonces esa transformación que se intenta lograr con la cirugía plástica se torna negativa. La primera puede darse con éxito y pero cuando se transforma en una obsesión puede desarrollarse con muy malos resultados, porque llega un momento que es tanta la cantidad de cirugías que, lo que pretende ser más agradable o más estético, terminan siendo nocivo y algo que se vuelve en contra. La cantidad de cirugías en exceso muchas veces han dado como resultado mounstrocidades, e incluso se dieron casos en que se generaron complicaciones en la salud. Ahora, en aquellos casos en que las personas acceden a una cirugía paralitica para recuperar o acrecentar su autoestima y su deseo sexual, es bueno, como psicoanalista estoy a favor. Ahora si después se transforma en una compulsión hacia la cirugía como un intento fallido de llegar a ser lo que nunca van a ser o de rejuvenecer contra el paso del tiempo, es nocivo porque además la lucha contra el tiempo en inapelable. Cuando se busca la perfección, ya sea en lo estético o en el comportamiento, no se está haciendo las cosas bien.

¿Hay una presión social que impulsa a las personas a acceder a una cirugía estética?

Yo no creo que sea tan así. Es verdad que hay ciertos estereotipos, pero creo que eso ha ido cambiando. La gente que se inclina hacia ese culto del cuerpo lo puede hacer ya sea a través de la cirugía plástica o a través del gimnasio u otros tipos de sustancias que también cambian el cuerpo. Ese culto al cuerpo me parece nocivo. Si hay presión social para un culto al cuerpo es nocivo; si una persona destina toda su energía al culto al cuerpo no hace nada por enriquecer su alma, su mente, su psiquis, de modo que no es bueno.

¿La exposición en las redes sociales, puede ser otro factor que influya en el interés por verse bien?

Puede ser, pero no tiene que ver solo con eso. El mundo cambia mucho de la modernidad a la posmodernidad; la imagen empieza a tomar tanta pregnancia, en principio por las revistas, las fotografías, y después por la televisión, todo ese mundo que los psicoanalistas llamamos imaginario; con la era digital eso va creciendo. A mi entender, los estereotipos y los ideales estéticos llegan más a través de la televisión que de las redes sociales, y eso no se circunscribe solo a las mujeres con la imagen de las modelos, si no también influye en los hombres por ejemplo a través de las imágenes de los futbolistas que además de ser buenos deportistas tienen buena presencia.

¿Cómo deben actuar los padres en caso de que sus hijos adolescentes expresen el deseo de realizarse una cirugía plástica?

Lo ideal es que hagan una consulta con un profesional del campo de la salud mental, un psicoanalista o un licenciado en psicología, para ver a donde lleva la situación. Si es una situación beneficia que le va a ayudar con ciertos complejos que circulan en la adolescencia o se encamina a pedir cada año algo más, lo que es un camino enfermo.