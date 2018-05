Competencia de cara a la cita de El Tribuno

El atleta Leonardo Álvarez tuvo dos buenas performances en las últimas semanas. El jujeño se presentó en el maratón organizado por Asic en Buenos Aires de 10 km, donde consiguió un meritorio cuarto lugar en la general, además de un podio en Salta en el Regional de Pista.

"Estuve en Buenos Aires en una de las carreras más convocantes como el Asic Golden Run, que se hace en cuatro países: Colombia, Chile, Brasil y Argentina. Ahora estuvieron compitiendo 5.600 atletas de todo el país. Yo estuve en la carrera de 10km, que es para la que entreno. Me sorprendí por la posición final, aunque no tanto por el trabajo que realizo en cada entrenamiento. Me siento feliz por la posición y me deja muy expectante de cara al futuro y las competencias que vendrán", recordó Álvarez sobre lo vivido en Buenos Aires, donde hizo un tiempo en los 10 km de 34'59'', en una pista que por primera vez visitó.

Mientras que en Salta se presentó en el torneo Regional de Pista y Campo "organizado por el Círculo de Atletas Veteranos de Salta. Me había inscripto en dos distancias, pero solamente hice una para no fatigarme pensando en lo que vendrá el próximo 26 de mayo, que es el Nacional de Ruta que tendrá lugar en la ciudad de El Carmen. Allí habrán distancias de 21 km y de 10 km, organizado por Virgen de Luján. En Salta estuve compitiendo en 1.500 metros y pese a llegar tarde, baje mi tiempo de 4'40'' que tenía en Paraguay a 4'38'', pese a no poder calentar mucho tiempo. Creo que si hubiese entrado en calor, quizás podría haber superado más ese tiempo. Igualmente me alcanzó para quedar primero en mi categoría en esta distancia", resumió.

Pensando en las próximas citas atlética, Álvarez admitió que además de la carrera el próximo día 26, tiene en vista el maratón del Diario El Tribuno de Jujuy. "Quiero estar nuevamente. Tengo ansiedad porque es una carrera muy convocante y el año pasado terminé entre los 10 primeros. Este año tengo en mente quedarme con alguno de los podios y sobre todo en mi categoría. Una vez que pase lo de El Carmen, empezaré a entrenar el circuito de El Tribuno, que es muy difícil y se hace complicado por algunos tramos. Pero igualmente confío en que llegaré a mi objetivo".

El buen tiempo realizado en Buenos Aires avala su confianza.