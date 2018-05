Socios preocupados por la situación de cooperativa telefónica

Socios de la Cooperativa Telefónica de Libertador General San Martín brindaron una conferencia de prensa en la plaza central para dar a conocer detalles sobre la denuncia realizada el año pasado en una asamblea. Solicitan además que los socios se comuniquen con el Inaes para acelerar el dictamen ante la grave situación financiera que atraviesa.

Florencia Noelia Palavecino, abogada patrocinante de los socios de la Cooperativa Telefónica de Libertador, dijo que se apersonó en las oficinas del Inaes en Buenos Aires para pedir vista del expediente, que tras las denuncias realizadas por socios ante irregularidades en la convocatoria de asamblea para la elección de nuevas autoridades del pasado año y tras el informe del contador Nelson Arias de Inaes asegura que la situación de la cooperativa es aún peor. "El contador realizó un balance por el cual afirma que el patrimonio neto negativo es de $ 14.318.992, otro detalle es que la cooperativa ha denunciado una sola cuenta bancaria y en la que puede advertirse que no se estarían depositando las recaudaciones en efectivo por el cobro de las facturaciones de sus servicios o sea que la plata que paga el socio no se sabe a dónde va porque no está bancarizado, es más el Inaes se pregunta qué sucedería en caso de robo", agregó.

"También dice que según la Ley 23.427 los fondos para recaudación y capacitación cooperativa no se presentan en las declaraciones juradas desde el año 2009 al 2015 y que los inmuebles de la cooperativa se encuentran todos embargados. El contador también informó que se ha convocado a asamblea fuera del plazo legal como surge el informe".

Palavecino manifestó que el tema de mayor controversia el pasado año, sobre la candidatura de Susana Ponce de León y de la cual todos los socios dijeron no era socia, "de acuerdo al informe dice que el registro cuenta con 10.804 asociados habiendo ingresado el último con fecha 14 de noviembre de 2013 y que atento a que no fueron exhibidos todos los libros de acta no se pudo corroborar si Susana Ponce es socia, si es socia por sí misma o en forma conjunta con Horacio López Rita y que de acuerdo a la constancia de registro de socios exhibido figura como socio N§ 1.595 Horacio López Rita ingresado el 01/01/1970 por lo tanto debería solicitarse a la entidad una acreditación fehaciente".

La abogada destacó que el informe realizado por el contador Arias tiene fecha de presentación 20 febrero de 2018, "es decir que Arias vino en septiembre del 2017 y en febrero recién fue presentado. En Inaes se disculparon porque saben que los plazos están vencidos y por eso es que los socios que siguen este expediente solicitan a los demás socios llamen al Inaes y pidan se resuelva en forma inmediata".

Sobre el posible dictamen por parte del Inaes dijo que "así salga mañana tiene que pasar a su superior, son ellos los que determinarán los pasos a seguir, podría ser una asamblea de oficio, una intervención y si me piden una opinión este informe viene desde la presidencia de César Argañaraz a esta parte".