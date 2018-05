Familiares piden que no olviden a submarinistas

Familiares de 8 tripulantes jujeños del ARA "San Juan" desaparecidos hace seis meses, junto al resto de la tripulación, se reunieron ayer frente a la Catedral para pedir a toda la sociedad que no los olvide. Solicitaron al Gobierno nacional que continúe la búsqueda y que no se los declare fallecidos.

Jorge Mealla, Hugo Herrera, René Vilte, Franco Espinoza, Hugo Aramayo, Daniel Polo, Leandro Cisneros y Aníbal Tolaba, jujeños.

Con huellas en los rostros de una angustia que cumplió ayer seis meses, tíos, primos, conocidos y amigos de los 8 submarinistas jujeños desaparecidos en el ARA "San Juan" protagonizaron la marcha en la que ratificaron que los seguirán buscando hasta que aparezcan. En ese sentido exigieron al Gobierno Nacional que continúe la búsqueda. Las diputadas provinciales, Débora Juarez Orieta y Alejandra Cejas y el obispo Daniel Fernández participaron de la convocatoria.

En el atrio de la iglesia Catedral realizaron un pequeño acto, en esa oportunidad monseñor Fernández aseguró que acompañará a las familias que sufren por esa pérdida y rogó por noticias sobre el paradero de los marinos.

Luego, María Inés Mendiola, tía del cabo primero Leandro Cisneros, dio lectura al nombre de los 44 desaparecidos para finalizar con un fuerte grito: "ARA San Juan ­Presente!".

En diálogo con los medios, María Inés Mendiola, indicó que "hacemos esta marcha pidiendo que no los olviden, recordándoles que los estamos buscando. No los vamos a dejar de buscar. Le pedimos al Gobierno nacional que agilice la licitación para contratar empresas que lleven adelante la búsqueda".

Certificados de defunción

Respecto a la posible entrega de los certificados de defunción, indicó que de acuerdo a la comunicación que tuvo con familiares que están en la base de la Armada en la ciudad de Mar del Plata, supo que hay grupos que tomaron la decisión de no recibir esos certificados ante el temor que tras declararlos fallecido la búsqueda cese. "La Armada no nos da ninguna respuesta. Es muy duro. No queremos que queden en el olvido, ellos se merecen ser reconocidos".

Por otro lado, aclaró que los familiares de los jujeños desaparecidos no reciben ningún aporte del Estado provincial, ni nacional. "Nadie está pidiendo dinero. No sabemos nada de los seguros, de las pensiones", dijo. Destacó el apoyo que les ofrecieron los diputados provinciales de todos los bloques quienes se pronunciaron pidiendo la continuidad de la búsqueda.