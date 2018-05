El Gobierno ya no solventará la estadía de familiares de niños enfermos

Familiares de niños que fueron derivados por diferentes patologías al Hospital Garrahan están preocupados, porque desde esta semana el Gobierno nacional ya no solventará la estadía de 70 familias que se encuentran en esa crítica situación. Entre ellas habría dos familias jujeñas que estarían siendo afectadas.

Natalia Ossio, es sampedreña y actualmente reside en San Juan, tiene a su niño de 10 años con un grave diagnóstico: hidrocefalia y mielomeningocele, entre otras afecciones que deben ser tratadas en aquel hospital por las complicaciones que conllevan. Ossio se fue de Jujuy porque sufría violencia de género y decidió trasladarse junto a su niño.

La madre se encuentra hace un año y 4 meses en Buenos Aires en un hotel a dos cuadras del hospital, tiene el alta transitoria, ya que debe llevarlo permanentemente por cuadros de fiebre y dolores de cabeza.

El año pasado el niño fue intervenido dos veces y ahora va por una nueva cirugía para la reconstrucción de la columna, si bien cuentan con los materiales sólo le falta una cama para terapia intensiva.

"San Juan siempre me ayudó para pagar la comida, el hotel y después me avisaron que ya no me podían ayudar más porque no había fondos y el tratamiento de mi hijo era muy largo. No sabía qué hacer, me fui al Congreso con toda la historia clínica y me dijeron que había sesión. Luego otra secretaria, me dijo que venía Lilita Carrió me acerqué hablé con ella y me pidió tiempo. Le avisé que al otro día se vencía el hotel y que no tenía para pagar, ni dónde ir. Su gente me llamó para que vaya a Desarrollo Social que me darían gratis el hotel y una tarjeta de 800, 1.000 pesos por 10 días, pero no me cubrían porque yo tengo la pensión no contributiva. Mi niño usa pañales y una crema especial. No me alcanzaba y más la estadía en Buenos Aires con cinco mil pesos, no se puede. Ella, Carrió me ayudó y hace dos meses nos cortaron la tarjeta, dijeron que no habrá más y que el Gobierno no pagará los hoteles", relató.

El estado de Mateo es delicado, y su mamá requiere renovar su alojamiento como las otras familias para continuar con los tratamientos.