Invitan a evento a beneficio de niños carenciados: "Una taza de leche y una porción de valores"

Este domingo 20 de mayo se llevará a cabo un festival solidario a beneficio del “Merendero a Pulmón”. El mismo se realizará en el merendero, que está ubicado en Manzana AP1 Lote 26 sobre uno de los costados de la calle Puerto Argentino desde las 16,30.

Cabe mencionar que el merendero no cuenta con un espacio físico, y por ello, deben servir la merienda en la vereda para los más de 200 niños que tres veces a la semana concurren por las tardes.

“Queremos lograr construir un lugar digno, yo sería muy feliz ver a los niños bajo un techo y brindarles una mejor ayuda. Cada vez llegan más chicos, comenzamos con 79 ahora son 210, siempre llegan más. Como sea le brindamos el alimento, siempre nos cuesta conseguir pan así que también pedimos a todos los que nos quieran ayudar con eso y por supuesto, colaborar con la construcción”, mencionó Delia Vargas, referente de la institución.

Allí, se recibirán donaciones de pan, leche y alimentos no perecederos. Además, se podrá comprar una rifa que sale $10, que tiene como fin recaudar fondos para la construcción.

"La idea del evento es además de recaudar fondos con la rifa, poder compartir un momento de merienda e intentar inculcarles a los niños valores para que sepan que hay mucha gente que quiere ayudarlos y pueda contagiarse ese espíritu solidario en grandes y chicos", sostuvo Carlos Franco, miembro de "Almas Solidarias".

El evento contará con diversas actividades para chicos y grandes. El mismo es organizado por el grupo “Almas Solidarias” y cuenta con la participación de otras instituciones como ser “Terapia de Sonrisas”, “Por Una Sonrisa”, “Red de Infancias Protegidas NOA – Jujuy”, asociación “Juntas Por La Acción, y la presencia de los payasos “Hermanos Pistón” que animarán la tarde.

Habrá un espacio para el baile y la música. La murga “Los Picantes del Carnaval” realizará una muestra de su ritmo y les enseñará a los pequeños, al igual que la academia de danzas árabes “Jade Janaan”.

En conjunto con estas actividades, se realizará la tradicional merienda para todos los concurrentes y se hará el sorteo de la rifa que será trasmitido en vivo vía Facebook mediante la Fanpage: Merendero a Pulmón.

El evento del domingo tiene dos objetivos, uno es recaudar fondos para construir el espacio físico y recaudar donaciones de alimentos; y el otro es brindarles a los chicos un espacio de diversión y de valores.

Se planificaron dos charlas para ese día. Una será para hablar sobre el abuso sexual infantil haciendo hincapié en la prevención, “usamos el personaje de ‘Estrellina’ que se disfraza de payasa para entrar en el mundo de los niños para que puedan entender y capacitarse en esto que nadie quiere que ellos sufran. Usamos títeres, canciones, videos y hojitas con cuerpos dibujados para identificar las partes privadas del cuerpito. Es un taller dinámico con baile, como un show infantil con el objetivo de prevenir”, mencionó al respecto Mónica Sagardia.

La otra charla, estará a cargo del adiestrador Daniel Vilte, y en la misma enseñará sobre el cuidado animal. Sobre la importancia que posee un can para los chicos dijo que: “Nosotros encontramos muchos beneficios en la convivencia de niños y un perro, siempre es importante tener en claro que no es un juguete. El can se suma a la familia, no se lo regala, se lo integra al hogar. Los beneficios son infinitos: disminución de la hiperactividad del niño, en cuanto a compañía, en la salud, ellos tienen más conexión que los grandes, se crean vínculos mediante juegos y asumen responsabilidades. Uno es el que guía y el otro es el que acompaña, tienen un vínculo especial. Desde la autoestima, desde lo físico y mental, hay muchos beneficios para el niño”.

El evento cerrará con un espacio de shows musicales, en el que grupos de folclore de manera voluntaria tocarán en vivo, entre ellos, "Lukitas Gauchito y sus músicos, "La cautiva" y el músico palpaleño Darío Armella brindará su espectáculo.

Para donar o para más información sobre el festival, el número de contacto es: 388-5018949 o vía Facebook: Merendero a Pulmón