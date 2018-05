Cinco casi confirmados

Los futbolistas Sergio Aguero, Javier Mascherano, Manuel Lanzini, Nicolás Tagliafico y Eduardo Salvio, quienes se entrenaron ayer en el predio de Ezeiza, estarían confirmados para ser parte de la lista de 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018, al igual que Lionel Messi, que se sumará en los próximos días. El astro argentino ayer jugó 15 minutos para su equipo, Barcelona, que disputó un amistoso en Sudáfrica.

A menos de una semana para que Jorge Sampaoli confirme la nómina de 23 futbolistas, trascendió que los cinco mencionados ya tendrían un lugar asegurado y que habrían recibido la noticia de parte del propio entrenador. El técnico anunciará el lunes próximo a los 23 jugadores que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo, mientras que se supo que otros futbolistas preseleccionados que se encuentran en el país y no van a entrenarse al predio es porque no serían elegidos o porque el técnico todavía tiene dudas acerca de ponerlos en la nómina definitiva.

En cuanto a los posibles confirmados, la presencia de Salvio es la más llamativa teniendo en cuenta que no tuvo mucha participación en el proceso Sampaoli mientras que también genera incertidumbre el estado físico de Agero que hace bastante que no juega por lesión. La Selección argentina practicará a puertas abiertas el próximo domingo 27 del corriente en el estadio de Vélez aunque todavía no se dio a conocer la hora en la que se realizará la actividad.

Por otra parte, la AFA emitió un comunicado acerca del manual para la cobertura del Mundial de Rusia en el cual se incluyeron "tips" para conquistar mujeres en el país europeo, lo que desencadenó muchas críticas.

"Luego de los hechos de público conocimiento sucedidos en el día de ayer, el Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino realiza la siguiente aclaración", se señaló en el inicio del escrito.

El mismo continuó: "El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino informa que luego de una investigación interna efectuada respecto de lo sucedido en el día de ayer en la jornada de Idioma y Cultura Rusa, se concluyó que parte del material entregado fue impreso erróneamente".

"El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación. Advertido esto por el personal administrativo del Departamento, se procedió a retirarlo de manera inmediata", siguió el comunicado.