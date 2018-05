Venezuela en camino de ser un estado "mafioso"

"Venezuela se ha convertido en un eje del crimen organizado en la región", afirma InSight Crime, un centro de investigación de actividades delictivas para Sudamérica y El Caribe. El informe titulado "Venezuela: ¿Un estado mafioso?" menciona siete razones para considerar a ese país como un estado mafioso. Ellas son: Penetración del crimen organizado en altos niveles de las instituciones del Estado, Evidencia de cleptocracia, Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales, Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano, Altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales, Exportación de la criminalidad y Acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal.

El informe de InSight Crime indica que en Latinoamérica, es tradición que empresarios criminales en la forma de cárteles se dediquen al narcotráfico. "En Venezuela -agrega el informe- este se maneja desde el interior del gobierno, y si Nicolás Maduro gana otra vez las elecciones presidenciales, Venezuela afianzará su posición en el negocio global de la cocaína". Según el informe, por largo tiempo, los narcotraficantes han buscado penetrar el Estado, para facilitar su actividad y, de ser posible, poner recursos del estado a su disposición. Pero en ocasiones actores estatales corruptos deciden que no basta hacer la vista gorda a cambio de sobornos, y quieren que se les garantice participación directa. Eso fue lo que sucedió en Venezuela; a esos elementos del narcotráfico en el régimen venezolano se les llama el "cártel de los Soles" en alusión a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana llevan en sus charreteras. Durante los últimos tres años, InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en el tráfico de cocaína. "Tenemos 123 archivos. Sin embargo, por motivos legales no publicaremos la lista completa", indica el informe. Pese a ello se divulgaron datos de aquellos contra quienes cree tener evidencia muy sólida. El cártel de los Soles es una red dispar de traficantes, que incluye actores estatales y no estatales.