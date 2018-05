Crecen las dudas por Ingenio La Esperanza

Dirigentes del gremio azucarero del Ingenio La Esperanza informaron ayer que el juez de la Quiebra Juan Calderón no hizo lugar al recurso de aclaratoria presentado por el grupo colombiano Omega-Alesia SA , respecto al punto que causó malestar y preocupación en la masa trabajadora, donde expresa que en ningún momento Omega ni Alesa SA, aceptaron mantener el Convenio Colectivo de Trabajo que rige para los empleados del Ingenio La Esperanza y que se aclare que todas las relaciones laborales de los empleados se extinguen indefectiblemente y que se celebran contratos completamente nuevos con Alesa SA, manifestando que este pedido es esencial para el mantenimiento de la oferta.

Ahora habrá que esperar cinco días hábiles para ver si queda firme o cae la venta de la empresa azucarera.

El sindicato indicó no entender los motivos por los cuales el grupo colombiano decidió presentar ese recurso de aclaratoria, sosteniendo que ya se había hablado previamente, luego quedó plasmado en una resolución respetar el Convenio Colectivo y mantener la antigedad de los 600 trabajadores. "No sabemos por qué ahora ignoran y dicen sin Convenio Colectivo y antigedad cero y que se van a ir si el juez no hace lugar, porque es imprescindible para que se realice la venta".

Acotaron que el ingenio vale cuatro veces más que 86 millones de dólares y que "el juez dictaminó 600 trabajadores con su antigedad, ya verán ellos si se van o se quedan, si se quieren ir que se vayan, si la venta se cae no es culpa nuestra, es el Estado quien debe ver cómo lo resuelve".

El secretario gremial del sindicato Néstor Bautista, indicó que al tener la resolución en sus manos tomaron conocimiento de que el juez ha resuelto el pedido de aclaratoria, sobre todo del grupo Omega, que es el que al gremio le interesaba, donde estaba cuestionando la antigedad del personal y otros puntos que hacen a la transferencia o cesión del Ingenio.

"En relación a eso, el juez no le ha dado lugar al pedido presentado por el grupo colombiano respecto a la antigedad del personal, y tal como veníamos pensando, que no se podía modificar la resolución del 4 de abril. Habrá que esperar cinco días hábiles para ver si queda firme o no la venta, pensamos que el grupo colombiano irá a trabajar sobre este punto, no pudimos tener contacto con ellos, será cuestión de esperar y tener paciencia, para que de una vez por todas se defina la venta".

Dijeron que todos pensaban que la venta se realizaba hace un mes atrás pero que sigue la incertidumbre, "nosotros estamos tranquilos porque ya existía una resolución, aun así trabajamos sobre eso, en algún momento se pensó sobre alguna alternativa, como para ir previniendo pero el juez no le dio lugar y habrá que esperar cuáles serán los pasos siguientes".

Hace un mes se aguardaba la firma por parte del juez para que quedara firme la resolución y se concretara la venta pero no pudo concretarse porque el Comité de Control de Acreedores y la Sindicatura interpusieron un recurso de aclaratoria e idéntica acción realizó la empresa Omega.